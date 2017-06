Minister Klemenčič za pranje iranskega denarja prek NLB izvedel že pred leti

Klemenčič je o dogajanju obvestil pristojne organe, nato se je zgodba očitno ustavila. (Foto: Miro Majcen)

Pravosodni minister Goran Klemenčič je bil s primerom pranja denarja prek NLB seznanjen že pred leti. "Kot tedanji predsednik Komisije za preprečevanje korupcije sem bil s to zadevo seznanjen preko žvižgača," je povedal na novinarski konferenci po seji vlade. Primer sicer danes ni bil na dnevnem redu, so pa o njem razpravljali ob robu seje.

Kot se spominja Klemenčič, je bila Komisija za preprečevanje korupcije s primerom pranja iranskega denarja prek NLB seznanjena leta 2011. "S to zadevo smo bili seznanjeni preko žvižgača z nekim tajnim dokumentom Banke Slovenije," je povedal. Dokument so v obliki kazenske ovadbe posredovali pristojnim organom in ko so nekaj mesecev pozneje preverili, ali so se sprožili kakšni postopki, so dobili odgovor, da zadeve potekajo.

Medtem pa je vodja Specializiranega državnega tožilstva Harij Furlan v sredo na seji odbora DZ za pravosodje povedal, da so zadevo odprli, in sicer šele zdaj. "To pomeni, da prej ni bila zavedena v njihovih spisih, ker naj ne bi prišlo do ovadbe ali poročila s strani drugih organov," je danes dejal Klemenčič.

O primeru, v katerem naj bi bila v letih 2009 in 2010 prek NLB oprana milijarda dolarjev, so na Klemenčičevo pobudo razpravljali ob robu današnje seje vlade. Premier je od pristojnih organov zahteval pojasnila, je še povedal Klemenčič.

Še ena komisija

V NLB naj bi iransko podjetje opralo kar milijardo dolarjev. (Foto: Thinkstock)

S preiskavo primera se že ukvarja tudi parlamentarna komisija za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb. V začetku meseca so se seznanili s primerom, v katerem naj bi bila v letih 2009 in 2010 prek NLB oprana milijarda dolarjev. Šlo je za nakazila ene od iranskih bank pod embargom prek NLB na več tisoč naslovov. Na zaslišanju pred bančno preiskovalno komisijo DZ je obstoj sumljivih transakcij iranskega izvora v obdobju, ko je vodil banko, potrdil tudi nekdanji prvi mož NLB Božo Jašovič.

SMC zdaj pripravlja predlog za ustanovitev nove preiskovalne komisije DZ, ki se bo ukvarjala z NLB. Kot je po današnjem koalicijskem sestanku povedala vodja poslanske skupine stranke Simona Kustec Lipicer, bo njena naloga, da "razišče morebitno pranje denarja, klientelizem in korupcijo".

Komisija se bo prvenstveno ukvarjala z ugotavljanjem politične odgovornosti v primeru delovanja in transakcij NLB v obdobju med letoma 2008 in 2011, je povedala Kustec Lipicerjeva.

"Za nas je predvsem zaskrbljujoč sum o morebitni neposredni politični vpletenosti tedanje oblasti v te procese. Ker nam preiskovalna komisija omogoča, da raziskujemo, smo se odločili, da je to treba narediti," je dejala.

Po mnenju vodje poslanske skupine SD Matjaža Hana bodo nekateri iz primera NLB delali politično zgodbo, vidi ga predvsem kot predvolilno temo. SD bo pri predlogu SMC za sklic komisije sicer sodelovala, vendar je izrazil pomislek, kaj se lahko naredi v tako kratkem času pred koncem mandata.