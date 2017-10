Minister Počivalšek o Magni: Po nekaj težkih mesecih se zadeve dobro odvijajo

Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek se je danes v Mariboru vidno zadovoljen odzval na novice, da je okoljsko ministrstvo Magni izdalo gradbeno dovoljenje za začetek gradnje prvega objekta na območju občine Hoče - Slivnica. Ob tem je povedal, da se zadeve po nekaj težkih mesecih odvijajo dobro, pogodbo z Magno pa bodo podpisali 17. oktobra.

Kot je povedal, je izdaja gradbenega dovoljenja predzadnja stopnica v prizadevanjih države za projekt, ki bo Podravju prinesel pomembno tujo naložbo in več sto novih delovnih mest. Zadnji korak je napovedan že za 17. oktober, ko bodo na mariborskem letališču slovesno podpisali pogodbi o strateški investiciji ter o spodbudi države, ki jo bo prispevala k projektu.

"Takrat bomo lahko tudi dokončno rekli, da se vloga države pri vzpostavljanju pogojev za omenjeno strateško investicijo zaključuje," je dejal Počivalšek, ki se je ob tem že zdaj zahvalil vem sodelavcem na ministrstvu, lokalni skupnosti, pa tudi nevladnim organizacijam za konstruktivno sodelovanje, da jim je projekt uspelo pripeljati do sedanje faze.

Obe pogodbi, ki ju bodo podpisali, sta z Magno po njegovih besedah že usklajeni in ju bo vlada obravnavala na naslednji seji. Takrat bodo javnosti tudi predstavljene podrobnosti, za zdaj pa je potrdil, da gre za spodbudo v višini dobrih 18 milijonov evrov, s katero se avstrijsko-kanadska avtomobilska multinacionalka zavezuje k vsaj 100 milijonov evrov težki investiciji, ki bo v petih letih prinesla najmanj tisoč novih delovnih mest.

Pogodbo z Magno bodo podpisali 17. oktobra. (Foto: Kanal A)

Informacije o tem, kakšni so roki glede uresničitve projekta, bodo ob podpisu pogodbe predstavili v Magni, Počivalšek je danes le potrdil, da so se priprave na gradbena dela že začele, a bo moral izvajalec del Pomgrad za uradni začetek del počakati še na pravnomočnost gradbenega dovoljenja.

Gospodarski minister je ob tem povedal, da so bila pogajanja med državo in Magno trda na obeh straneh, a je končni dogovor dober za vse. Verjame tudi, da bo Magna izpolnila vse pogoje za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, ki ga potrebuje še pred začetkom obratovanja prvega obrata - lakirnice, v kateri naj bi delo dobilo 400 ljudi.

"Gre za odgovorno podjetje, ki ve, kaj je obljubilo. Verjamem, da bodo to, kar je zapisano in mi zahtevamo, tudi izpolnili. V nasprotnem primeru bomo pač morali ponoviti vajo," je dejal Počivalšek in potrdil, da so že dorekli tudi imena šestčlanske komisije, ki bo okoljsko spremljala izvedbo projekta in poznejše obratovanje novega proizvodnega obrata v Hočah.

Po sedanjih načrtih bodo gradbena dela za prvo fazo predvidoma končana do konca oktobra 2019. Pripravljalna dela na terenu medtem že potekajo, delavci državnega podjetja Slovenski državni gozdovi pa so že izvedli tudi sečnjo štirih hektarjev Rogoškega gozda, kjer bodo zagotovili nadomestna kmetijska zemljišča in tako zadostili pogojem kmetijskega sektorja. Obenem na območju bodočega proizvodnega obrata potekajo tudi arheološka sondiranja.

Zagotavljanju kadrov za Magno se bo pridružila tudi mariborska univerza

Magninemu projektu postavitve obrata v občini Hoče - Slivnica se bo v procesu zagotavljanja potrebnih kadrov s svojimi programi pridružila tudi mariborska univerza. Rektor Univerze v Mariboru Igor Tičar je povedal, da je prav to glavni smisel njihovega sodelovanja, ob tem pa dodal, da giganti, kot je Magna, potrebujejo praktično vse profile kadrov.

Načrtovana naložba je po rektorjevih besedah tudi velika priložnost in možnost univerze, da bo lahko ponudila svoje znanje in izkušnje. "Najbolj me boli, ko vidim, da naši mladi strokovnjaki odhajajo preko meje in so tam vsi takoj zaposljivi, čeprav bi morali glede na sredstva, ki jih je naša država dala za njihov razvoj, morali delati tukaj," je dejal Tičar.

Rektor mariborske univerze, ki se je dopoldne sestal z ministrom Zdravkom Počivalškom, je dodal, da bodo zagotovo pristopili k projektu in usposobili vse tiste kadre, ki bodo potrebni. O tem se bodo odločili v dogovoru z omenjeno mednarodno korporacijo, ki jim bo povedala, kakšne profile potrebuje, da Sloveniji na koncu ne bo potrebno uvažati strokovnjakov od drugod.