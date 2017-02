Posel padel v vodo, minister sklical sestanek

Po odstopu italijanskega kupca od nakupa Cimosa alternativni načrt, ki bo omogočil nadaljnje delovanje podjetja. (Foto: POP TV)

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je za danes sklical sestanek predstavnikov gospodarskega in finančnega ministrstva, Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) ter Slovenskega državnega holdinga (SDH) glede Cimosa. Po odstopu italijanskega sklada od nakupa te družbe bodo prodajalci zdaj začeli izvajati alternativni načrt.

Družba TCH Cogeme, prek katere je italijanski sklad Palladio Finanziaria nameraval kupiti 92-odstotni delež Cimosa, je v ponedeljek potrdila svojo odločitev o odstopu od nakupa.

V sporočilu za javnost so v družbi Alta Skupina, ki je potencialnemu kupcu svetovala pri tem poslu, sporočili, da določeni odložni pogoji, ki bi morali biti izpolnjeni do 31. januarja, še vedno niso izpolnjeni in so posledično pravni dokumenti, sklenjeni s konzorcijem prodajalcev, avtomatsko prenehali veljati.

Iz DUTB so sporočili, da bodo takoj začeli izvajati alternativni načrt, ki predvideva podobne ukrepe, kot so bili predvideni v dosedanjih pogajanjih. Na tak način nameravajo zagotoviti možnosti za nadaljnje delovanje Cimosa.

Prodajni postopek je stekel avgusta lani, ko so se za skupno prodajo 92,3-odstotnega deleža Cimosa odločili DUTB (47,5 odstotka), država oz. SDH (24,26 odstotka), NLB (9,44 odstotka), Gorenjska banka (5,74 odstotka), Abanka Vipa (2,42 odstotka), NKBM (2,2 odstotka) in SID banka (0,74 odstotka). Pogodbo so oktobra lani nato podpisali z edinim preostalim interesentom, italijanskim skladom Palladio Finanziaria oziroma njegovo družbo TCH Cogeme.

Ob podpisu pogodbe so mediji poročali, da transakcija, ki je ocenjena na 110 milijonov evrov, vključuje kupnino v višini zgolj 100.000 evrov, ostalo pa se navezuje na dolžniško razbremenitev koprske družbe.

Razumeti je bilo, da bodo banke upnice v skladu z dogovorom odpisale za okoli 140 milijonov evrov dolga, tako da bi znašal še vzdržnih približno 110 milijonov evrov. Nekateri mediji so ob tem pisali, da so se italijanski lastniki zavezali poravnati večji del tega zneska.

TCH Cogeme je ob tem napovedal, da bo po zaključku transakcije Cimosu zagotovil 20 milijonov evrov svežega kapitala za podporo in spodbuditev načrtovanih naložb za modernizacijo proizvodnje ter za zaključek prestrukturiranja.