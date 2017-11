FOTO: Ministri 11 držav za nadaljevanje transpacifiškega partnerstva brez ZDA

V današnji skupni izjavi je preostalih 11 držav transpacifiškega prostotrgovinskega partnerstva, imenovanih tudi TTP-11, ob robu vrha Foruma za azijsko-pacifiško sodelovanje (Apec) v vietnamskem mestu Da Nang sporočilo, da so se "strinjali glede temeljnih elementov" sporazuma. Pogovori so sicer že rahlo zastali in pojavila so se ugibanja, da bo sporazum propadel.

Med drugim so Kanado obtožili zavlačevanja, saj je premier Justin Trudeau ta teden dejal, da Kanade ne bodo prisilili v nov sporazum TPP, saj potrebujejo nekaj časa, da ga preučijo. Kanadska delegacija pa je medtem ocenila, da bi morali biti ključni elementi novega dogovora zaščita pravic delavcev in okolja, vendar je po njihovem na tem področju še veliko dela.

Ravno ti elementi sporazuma pa naj bi postali najbolj ogroženi, ko so ZDA pod vodstvom Donalda Trumpa januarja izstopile iz dogovora. Tovrstni pogoji državam, kot so Vietnam, Malezija, Čile in Peru niso več tako zanimivi, saj v igri ni več ameriškega trga.

Trump se je ob robu srečanja Apec sestal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Predsednika se strinjata, da za vojno v Siriji ne obstaja "vojaška rešitev".

Kanadski minister za trgovanje Francois-Philippe Champagne je sicer ocenil, da so ministri napredovali glede oblikovanja dogovora. Pri tem pa je še zanikal obtožbe, da se Trudeau namenoma ni udeležil srečanja voditeljev o prostotrgovinskem partnerstvu v petek.

Glavni japonski pogajalec Tošimitsu Motegi pa je povabil ZDA, naj se pridružijo novemu dogovoru, ki so ga uradno poimenovali Celosten in napreden dogovor za transpacifiško prostotrgovinsko partnerstvo (CPTPP).

Vendar je Trump v petek ponovno zagovarjal svojo protekcionistično politiko, češ da njegova država "ne bo več prenašala" nepravičnega trgovanja, zaprtih trgov in kraje intelektualne lastnine.

Na drugi strani pa je kitajski predsednik Ši Džinping zagovarjal ravno nasprotno in predstavil svojo državo kot novo globalno voditeljico proste trgovine. Peking sicer ni vključen v TPP, ki je bil prvotno oblikovan s strani nekdanje ameriške administracije kot protiutež kitajski nadvladi v Aziji. Vendar je vedno bolj očitno, da želijo zapolniti praznino, ki so jo za seboj pustile ZDA.