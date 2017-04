Ministrstvo bo na opomin zaradi preiskav v Banki Slovenije odgovorilo v roku

Ministrstvo za pravosodje bo na opomin Evropske komisije glede lanskih kriminalističnih preiskav v Banki Slovenije odgovorilo v dveh mesecih, kolikor je predpisani rok. V Evropski centralni banki (ECB) so zapisali, da zadeve raje ne bi komentirali.



Evropska komisija je Sloveniji poslala opomin v okviru postopka ugotavljanja kršitev evropske zakonodaje v povezavi z zaplembo informacij ECB v okviru kriminalistične preiskave v Banki Slovenije julija lani. Odločitev je objavljena v registru o postopkih zaradi kršenja evropske zakonodaje.



Iz objave v registru je razvidno, da gre v primeru zaplembe dokumentov ECB v prostorih Banke Slovenije za morebitno kršitev pravil o privilegijih in imuniteti v EU ter statuta Evropskega sistema centralnih bank in ECB.



V komisiji so ob tem slovenske oblasti spodbudili h konstruktivnim pogovorom z ECB, da se poišče skupna rešitev za izvajanje preiskav v skladu s pravnim redom EU.



Neuradne navedbe, da naj bi Evropska komisija začela pravne postopke proti Sloveniji v povezavi z lanskimi kriminalističnimi preiskavami v Banki Slovenije, so se prvič pojavile v začetku februarja.

(Foto: Reuters)

Tedaj so v komisiji te navedbe uradno zanikali in pojasnili, da so v stiku s slovenskimi oblastmi in ECB glede te pomembne zadeve.



Neuradno pa je bilo takrat mogoče izvedeti, da je komisija konec lanskega leta Sloveniji poslala tako imenovano "pilotno pismo", v katerem je prosila za določena pojasnila o dogajanju, a to pismo nima pravnega značaja.



Slovenska stran je na to pismo po tedanjih neuradnih informacijah odgovorila konec januarja. Komisija se je takrat še odločala, kako se bo odzvala.



Komisija pa je v četrtek objavila odločitev o sprožitvi pravnega postopka za ugotavljanje kršitev evropskega pravnega reda, ki se začne s prvim uradnim opominom, sledi drugi opomin ali obrazloženo mnenje, nato pa tožba na Sodišču EU.



Po kriminalističnih preiskavah v Banki Slovenije julija lani je predsednik ECB Mario Draghi tedaj pri slovenskem državnem tožilstvu in Evropski komisiji protestiral zaradi nezakonite zaplembe informacij ECB. V Frankfurtu so zahtevali izločitev zaupnih informacij ECB na notranjem omrežju Banke Slovenije.



Generalni državni tožilec Zvonko Fišer je sredi julija v odgovoru Draghiju zapisal, da je bila hišna preiskava na Banki Slovenije po njemu dostopnih podatkih opravljena v skladu z odredbo, zato poziva ne sprejema.



ECB se je zaradi zaplembe njene dokumentacije v okviru omenjene kriminalistične preiskave obrnila tudi na ustavno sodišče. Ustavna pritožba se nanaša na dokumentacijo, pridobljeno na osnovi sodne odredbe, ki se nanaša na preiskavo vodilnih v centralni banki – Boštjana Jazbeca, Stanislavo Zadravec Caprirolo, Janeza Fabijana in Tomaža Čemažarja – zaradi sumov nepravilnosti pri sanaciji NLB. Ustavno pritožbo zoper samo odredbo je vložila že Banka Slovenije.