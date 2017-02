Ministrstvo za gospodarstvo: Pogajanja z Italijani glede prodaje Cimosa se nadaljujejo

DUTB in hrvaška slaba banka DAB sta uskladili podrobnosti v zvezi s Cimosom, tako da bi bila lahko pogodba sklenjena v kratkem, so potrdili na gospodarskem ministrstvu. Pogovori DUTB in italijanskega sklada Palladio Finanziaria o prodaji koprske družbe medtem tečejo dalje. Predstavniki DUTB naj bi danes stopili tudi pred Cimosove delavce.

Podlaga za pogodbo, ki bo sklenjena med Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) in hrvaško Agencijo za zavarovanje depozitov in sanacijo bank (DAB), je dogovor ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška in hrvaškega ministra za državno premoženje Gorana Marića z Otočca, so pojasnili na ministrstvu.

Prodaja slovenskega proizvajalca avtomobilskih delov italijanskemu skladu se je zapletla zaradi spora med Cimosom in DAB glede poplačila terjatve, ki izvira iz 90. let preteklega stoletja. (Foto: POP TV)

S tem so se odzvali na Marićevo torkovo izjavo, da bi bila lahko pogodba podpisana naslednji ponedeljek ali torek, saj da so bili pogoji, ki jih je postavila Hrvaška, za Počivalška sprejemljivi.

Danes naj bi se sicer predstavniki DUTB sestali tudi z zaposlenimi v Cimosu in jih skušali pomiriti glede usode podjetja.

Prodaja slovenskega proizvajalca avtomobilskih delov italijanskemu skladu se je zapletla zaradi spora med Cimosom in DAB glede poplačila terjatve, ki izvira iz 90. let prejšnjega stoletja. Prav to je bil zato eden od glavnih odložnih pogojev za sklenitev transakcije, katere vrednost je predvsem prek poplačila Cimosovega dolga ocenjena na 110 milijonov evrov.

Slovenska in hrvaška stran sta konec januarja že dosegli dogovor o reševanju. Tedaj sta se namreč ministra na Otočcu dogovorila, da bo Cimosov dolg za sedem milijonov evrov kupila DUTB, DAB pa bo umaknila tožbo proti podjetju. A nekaj dni zatem naj bi Hrvaška v predlogu sporazuma postavila za Italijane nesprejemljive dodatne pogoje glede ohranjanja delovnih mest na Hrvaškem.

Če bi posel z Italijani padel v vodo, je ogroženih več kot 4.000 delovnih mest, v Sloveniji blizu 2.000. (Foto: POP TV)

Čeprav naj bi glede tega slovenski in hrvaški predstavniki zbližali stališča, je nerešeno ostalo tudi vprašanje lastninske pravice nad Cimosovimi nepremičninami v Buzetu in Roču, ki jo je hrvaško državno pravobranilstvo poskušalo izpodbijati.

Italijanom naj bi zaradi teh nerešenih vprašanj prekipelo, zato so v ponedeljek medijem poslali sporočilo, da odstopajo od nakupa Cimosa. A uradnega sporočila o tem DUTB, ki koordinira prodajo, niso poslali, temveč so jo obvestili le o nameri objave odstopa.

Cimosu bi, če bi posel padel v vodo, grozil stečaj, a je Počivalšek večkrat zatrdil, da bodo storili vse, da se ta scenarij ne bo zgodil.