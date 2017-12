MOL Slovenija z razširjeno ponudbo goriv: Od 1. decembra na avtocestnih bencinskih servis MOL na voljo tudi PREMIUM dizelsko gorivo EVO DIESEL Plus

Nova generacija goriv EVO je plod raziskav strokovnjakov v Skupini MOL, ki imajo več desetletij izkušenj v proizvodnji goriv vrhunske kakovosti. Že junija letos je Skupina MOL na bencinskih servisih predstavila novo generacijo goriv EVO, ki jo odlikuje izjemna moč čiščenja motorjev. Goriva EVO poskrbijo za zmanjševanje nastajanja oblog in čistejši vbrizg za optimalno doziranje količine goriva.

Prvega decembra se obstoječi ponudbi goriv EVO 100 Plus, EVO 95 in EVO Diesel, na avtocestnih bencinskih servisih MOL Pince in MOL Lormanje, pridružuje tudi premium dizelsko gorivo EVO Diesel Plus.

EVO Diesel Plus – užitek v vožnji pri temperaturah tudi do -40 ˚C

Gorivo EVO Diesel Plus ponuja optimalno zmogljivost in daljšo življenjsko dobo motorja. Redna uporaba goriva ne zagotavlja samo daljše življenjske dobe motorja, učinkovitejšega izgorevanja ter večje moči motorja, temveč tudi izjemno zmogljivost v vseh vremenskih razmerah, celo v izjemnem mrazu. EVO Diesel Plus zagotavlja zanesljiv zagon in tekoče delovanje motorja tudi pri ekstremno nizkih temperaturah do -40 ˚C. Gorivo je idealno tako za sodobne sisteme z visokotlačnim vbrizgavanjem, kot tudi za običajne dizelske motorje. Ob redni uporabi, gorivo EVO Diesel Plus vzdržuje čistočo celotnega sistema za vbrizg goriva, od rezervoarja prek injektorjev pa vse do sesalnih ventilov, s čimer bosta prožnost in sposobnost pospeševanja motorja podobni kot pri novem vozilu. Posebni dodatki preprečujejo obrabo sestavnih delov sistema za vbrizg goriva. Redna uporaba EVO Diesel Plus goriva zmehča in odstrani stare obloge v rezervoarju in v ventilih, zato je verjetnost okvar manjša, življenjska doba motorja pa se podaljša.

Kakovost dizelskega goriva odražajo različni parametri, pri čemer sta filtrirnost ter cetansko število najbolj izpostavljeni karakteristiki. Gorivo EVO Diesel Plus z višjim cetanskim številom, poskrbi za boljši izkoristek, kar povečuje učinkovitost goriva in nudi izjemno izkušnjo pri vožnji skozi odzivnost, zanesljiv zagon ter gladko delovanje motorja. S tekočim delovanjem motorja tudi pri ekstremno nizkih temperaturah, je gorivo EVO Diesel Plus iz nove generacije goriv vrhunske kakovosti EVO, zanesljiv sopotnik vsem dizelskim motorjem.

Razširitev ponudbe novega premium goriva EVO Diesel Plus na ostale bencinske servise MOL v Sloveniji, je odvisna od nadaljnjega razvoja tržnih pogojev, predvsem glede sprememb na področju regulacije cen naftnih derivatov.

O Skupini MOL

Skupina MOL je integrirana, neodvisna, mednarodna naftna in plinska družba s sedežem v Budimpešti na Madžarskem. S svojimi poslovnimi dejavnostmi in dinamično mednarodno ekipo, ki šteje več kot 25.000 ljudi, je aktivna v več kot 30 državah in beleži več kot 100 let izkušenj v industriji. Raziskovalne dejavnosti Skupine MOL in proizvodnja so podprte z več kot 75-letnimi izkušnjami na področju ogljikovodikov. Trenutno poteka proizvodnja v 8 državah, raziskovalne dejavnosti pa v 13-ih. Skupina ima v lasti 4 rafinerije in 2 petrokemijski enoti v okviru integriranega upravljanja oskrbovalne verige. V Skupini MOL obratuje blizu 2.000 bencinskih servisov v 10 državah Srednje in Jugovzhodne Evrope.

MOL Slovenija d.o.o.

MOL Slovenija je članica Skupine MOL. Na slovenskem trgu je podjetje prisotno vse od leta 1996. Glavna dejavnost podjetja je prodaja naftnih derivatov na slovenskem trgu na debelo in drobno. Maloprodaja poteka preko lastne mreže bencinskih servisov. Skupno v Sloveniji obratuje 46 bencinskih servisov MOL, ki v svojo ponudbo vključujejo tudi novo generacijo goriv vrhunske kakovosti EVO. Poleg dizelskega in 95 ter 100 oktanskega bencinskega goriva, imajo kupci že na 10 bencinskih servisih v ponudbi tudi avtoplin. V prihodnjih letih bo podjetje MOL Slovenija v okviru programa NEXT-E izgradilo tudi 10 hitrih in 1 ultrahitro polnilnico za električna vozila. Na bencinskih servisih MOL pa je gostom na voljo tudi kakovostno in raznovrstno trgovsko blago, tako za vozila kot tudi voznike na poti ter za vse, ki si preprosto želijo udoben in hiter nakup. Na nekaterih bencinskih servisih je ponudba obogatena tudi z avtomatskimi ter ročnimi avtopralnicami, že 30 bencinskih servisov MOL pa vključuje tudi Fresh Corner ponudbo svežih jedi in odlične kave za goste na njihovih poteh.

