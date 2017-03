Na berlinskih letališčih se obeta nova stavka, ljubljansko letališče pa beleži rast prometa

Na dveh letališčih v Berlinu bodo stavkali letališki delavci, kar bo znova oviralo promet. (Foto: AP)

Sindikat letališkega osebja Verdi, ki delajo na brniških letališčih Tegel in Schönefeld, za ponedeljek napoveduje stavko, ki bo znova ovirala promet. Sindikat, ki je k stavki pozval okoli 2000 zaposlenih na letališčih, zaradi preobremenjenosti zahteva za evro višjo urno postavko dela. Stavka se bo začela ob 4. uri zjutraj in bo trajala do 5. ure v torek.

Na ljubljanskem letališču pa so podobno kot januarja tudi februarja zabeležili izrazito rast prometa. Vseh potnikov v javnem prometu, ki so potovali čez ljubljansko letališče, je bilo februarja 89.995, kar je 20,1 odstotka več kot v drugem mesecu lanskega leta, so pojasnili na družbi Aerodrom Ljubljana, ki upravlja z letališčem.

Namesto 11 zahtevajo 12 evrov na uro

"Žal se delodajalci znova niso odzvali in ponudili ponudbe, o kateri bi se lahko pogajali. Tako je bil čas čez vikend znova zapravljen," je dejal vodja stavke pri sindikatu Verdi Enrico Rümker.

Tako se je še zaostril spor glede plač med sindikatom in upravljalcem obeh letališč, v katerem so združena vsa na letališčih delujoča podjetja. Odkar je bile te storitve pred desetimi leti privatizirane, se je konkurenca občutno povečala, temu ustrezno pa plače znižale.

Sindikat zahteva zvišanje povprečne urne postavke z 11 na 12 evrov, kar utemeljuje z veliko obremenjenostjo letališkega osebja. Delodajalci so bili doslej pripravljeni ponuditi zgolj 27 centov več.

Stavka letališkega osebja je promet ovirala že v petek in soboto, ko so na letališču Tegel skupaj s tovornimi odpovedali 455 letov, na letališču Schönefeld pa 204. Dve stavki pa sta potekali že februarja.

Aerodrom Ljubljana beleži kar 20-odstotno rast prometa. (Foto: POP TV)

Na letališču Jožeta Pučnika za 20 odstotkov več potnikov

Kot so zapisali na ljubljanskem letališču, je bilo potnikov malenkost več kot januarja, ko so jih našteli 89.396. Prav tako se je v primerjavi z lanskim februarjem povečal ves tovor, in sicer za 3,6 odstotka, medtem ko ga je bilo v primerjavi s prejšnjim mesecem malenkost manj. Januarja letos so namreč prepeljali 1585 ton, februarja pa 1493 ton tovora.

Na Aerodromu Ljubljana rast prometa pripisujejo večjemu prometu tujih prevoznikov in domačega prevoznika. "Izrazita rast pomeni nadaljevanje pozitivnih trendov iz konca leta 2016 in je posledica krepitve mreže letalskih povezav," so poudarili.

Kot kažejo rezultati, so na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana letošnje leto začeli veliko bolje kot lansko. Leta 2016 so namreč zabeležili 1,4 milijona potnikov oz. 2,3 odstotka manj kot predlani. Že januarja letos so jih našteli 21,5 odstotka več kot v prvem mesecu lani.