Na čelu Luke Koper Andrej Božič, nekdanji direktor Steklarne Hrastnik?

Novi predsednik uprave Luke Koper naj bi postal Andrej Božič, je poročala televizija Planet TV. Na izredni skupščini 28. decembra bodo odločali o nezaupnici upravi, dan kasneje se bo sestal nadzorni svet družbe. Božič je bil do avgusta letos generalni direktor Steklarne Hrastnik.

Božič je bil generalni direktor Steklarne Hrastnik od začetka leta 2010 do avgusta letos, ko ga je na čelu steklarne nasledil Peter Čas. Božič se je usmeril v strateški razvoj steklarne in je zadolžen za pridobivanje potencialnih vlagateljev in iskanje prevzemnih tarč ter združevanj s konkurenčnimi podjetji.

Iz Steklarne Hrastnik so po objavi sporočili, da "Andrej Božič ni v nobenem uradnem postopku za prevzem funkcije predsednika uprave Luke Koper" in da "ostale špekulacije težko komentiramo".

Božič ima svetovalno podjetje BB Consulting. Kot je navedeno na spletni strani te družbe, je kariero začel kot vodja prodaje za 40 različnih svetovnih tržišč v podjetju Videm Krško, uspešno je izpeljal številna prestrukturiranja, sanacije in startup projekte tako v Sloveniji kot v tujini. Prevzel je sanacijo Tovarne papirja Goričane, v globalnem podjetju ABB je bil odgovoren za Slovenijo in Srbijo. Saniral je skupino Iskra ERO, vodil skupino Droga in saniral nemško podjetje Mondi Raubling GmbH, ki je del multinacionalne skupine Mondi.

Eden najboljših slovenskih menedžerjev, so prepričani v SDH

V Slovenskem državnem holdingu (SDH), ki upravlja z večinskim deležem Luke Koper, Božiča vidijo kot enega najboljših slovenskih menedžerjev.

Delničarji Luke Koper bodo na izredni skupščini odločali o nezaupnici predsedniku uprave Dragomirju Matiću ter članoma uprave Ireni Vincek in Andražu Novaku. Dan kasneje se bo sestal nadzorni svet in, kot je v petek povedal predsednik nadzornikov Rado Antolovič, obravnavali "posledice" skupščine.

Točko predlaga nadzorni svet, in sicer zaradi ugotovitev posebne revizije poslov Luke z izvajalci pristaniških storitev (IPS), ki je ugotovila nepravilnosti in izpostavljenost visokim tveganjem pri delovanju družbe, predvsem na področju sodelovanja z IPS.

Izredna skupščina Luke Koper bo konec decembra. (Foto: Luka Koper)

V SDH so v petek povedali, da predlog nezaupnice podpirajo. Kot so poudarili, že dlje časa opozarjajo na nepravilnosti poslovanja v Luki Koper, zato so na skupščini tudi predlagali posebno revizijo poslov z IPS. Poročilo kaže na "pomembne neskladnosti in pomanjkljivosti v poslovanju družbe, zaradi česar je bila edina poslovna in logična odločitev nadzornega sveta, da na dnevni red uvrsti glasovanje o nezaupnici", so zapisali.

Svet delavcev Luke Koper je sicer v ponedeljek soglasno podprl delo "vsake uprave, ki dela v dobro družbe in zaposlenih". Predsednik sveta Mirko Slosar je podporo sedanji upravi utemeljil z dobrimi rezultati, ki po njegovih navedbah vključujejo tudi položaj zaposlenih pri IPS. Slosar je poudaril, da je uprava v prihodnjih treh letih nameravala na novo zaposliti več kot 500 ljudi, a naj se s tem ne bi strinjal nadzorni svet.

Med kandidati za predsednika uprave se je v medijih omenjal državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Jure Leben, ki pa je v ponedeljek na družbenem omrežju Twitter objavil, da ni "kandidat za Luko Koper", in dodal, da je državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo, kjer je zadolžen za največji infrastrukturni projekt drugi tir.