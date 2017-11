Na izredni skupščini Luke Koper tudi o nezaupnici upravi

Delničarji Luke Koper bodo na izredni skupščini 28. decembra odločali tudi o nezaupnici upravi, ki jo vodi Dragomir Matić. Točko predlaga nadzorni svet, in sicer zaradi ugotovitev posebne revizije poslov Luke z izvajalci pristaniških storitev (IPS), kaže danes objavljen sklic skupščine.

Izredna skupščina je bila sprva sklicana za 14. december, a jo je družba danes preklicala, ker od sklica do skupščine ne bi minilo zakonsko določenih 30 dni, in je za 28. december sklicala novo.

Dodatno je na dnevni red uvrščena točka o nezaupnici predsedniku uprave Dragomirju Matiću, članici uprave Ireni Vincek in članu uprave Andražu Novaku, kaže sklic na spletni strani Ljubljanske borze. V upravi je še delavski direktor Stojan Čepar.

Nadzorni svet je v obrazložitvi predloga zapisal, da je poročilo revizijske družbe Pricewaterhousecoopers o posebni reviziji z 12. novembra letos razkrilo nepravilnosti in izpostavljenost visokim tveganjem pri delovanju družbe, predvsem na področju sodelovanja z IPS.

"Tako je bilo med drugim v posebni reviziji ugotovljeno, da ne obstaja analiza ocene tveganj poslovnega modela IPS (vključno s pravnimi in regulatornimi tveganji) ali kvantitativne primerjave stroškov in koristi poslovnega modela IPS v primerjavi z uporabo lastne delovne sile, kar ima za posledico pomembna finančna in davčna tveganja ter tveganja neprekinjenega poslovanja," so navedli.

Posebni revizor delničarje opozarja na sistemsko neurejenost na številnih delovnih področjih, za vodenje katerih je kot kolektivni organ odgovorna uprava družbe. Ker se poročilo o posebni reviziji družbe ne opredeljuje do odškodninske odgovornosti uprave družbe, nadzorni svet delničarjem na njegovi podlagi ne predlaga imenovanja posebnega zastopnika za vložitev odškodninske tožbe, pač pa delničarjem, ki se bodo na isti skupščini seznanili s poročilom posebne revizije, s predlogom sklepa "omogoča razpravo in odločanje o zaupanju do uprave", so dodali nadzorniki, ki jih vodi Rado Antolovič.

O menjavi uprave se v zadnjem času ugiba ob praktično vsaki seji nadzornikov. Med imeni kandidatov se v medijih pojavlja državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Jure Leben.

Neuradno tega položaj zanima, naj pa glede tega v stranki SMC ne bi bilo enotnih mnenj. Ta nesoglasja naj bi bila razlog za to, da je Leben pred dnevi odstopil z mesta vodje odbora SMC za okolje in prostor.

V SMC so zapisali, da o predsedniku uprave Luke odloča njen nadzorni svet, ne SMC, Leben pa je kot dragocen član stranke državni sekretar, ki vodi enega ključnih razvojnih projektov, gradnjo drugega tira med Koprom in Divačo. Leben medtem za TV Slovenija ugibanj ni želel komentirati; dejal je, da je osredotočen na projekt drugega tira.

Na izredni skupščini je med drugim predvideno tudi odločanje o predlogu, da se za novega revizorja za obdobje 2017–2019 namesto KPMG Slovenija imenuje družbo BDO revizija ter da se delničarji seznanijo z ugotovitvami posebne revizije poslov Luke z IPS.

Posebna revizija, ki je bila narejena na zahtevo skupščine delničarjev in je zajela obdobje zadnjih treh let, je med drugim ugotovila, da Luka Koper poslovnega modela IPS na strateški ravni ne upravlja aktivno. Obenem je revizor opozoril na tveganja s področja kršenja delovne zakonodaje, nadzora nad IPS in korupcijskih tveganj.

Uprava je ob objavi revizorskega poročila 15. novembra poudarila, da revizija ni izpostavila nobene nezakonitosti ter da iz revizije jasno izhaja, da ima Luka Koper "izdelan in preverljiv sistem naročanja pristaniških storitev ter vzpostavljen nadzor".