Sodišče nekdanjega lastnika Dela Revij Mateja Raščana obsodilo na štiri leta zapora

Na ljubljanskem okrožnem sodišču so danes izrekli sodbo nekdanjemu lastniku Dela Revij Mateju Raščanu v sojenju zaradi zlorabe položaja ob prevzemu družbe Delo Revije. Sodišče ga je obsodilo na štiriletno zaporno kazen.

Sodbo so Raščanu sicer poskušali izreči že pretekli petek, a ga ni bilo na sodišče.

Raščan je pred dvema tednoma krivdo priznal in se s tožilstvom pogodil za enotno štiriletno zaporno kazen na odprtem oddelku. Za kaznivo dejanje zlorabe položaja je sicer dobil tri leta zaporne kazni, za kaznivo dejanje poslovne goljufije pa leto in dva meseca.

Matej Raščan se pretekli teden v sodni dvorani ni pojavil zaradi 'dogodka v družini', zaradi njegove odsotnosti pa je bil izrek sodbe prestavljen. (Foto: POP TV)

Ob izreku sodbe bo jasno, koliko bo sodnica Alja Kratovac sledila dogovoru s tožilstvom, je pa tožilec specializiranega državnega tožilstva Boštjan Valenčič pred tednom dni pojasnil, da sodnica Raščanu zaradi sklenjenega sporazuma ne bi mogla izreči višje kazni od dogovorjene.

Prvi poskus izreka sodbe je sicer pred tednom dni propadel zaradi Raščanove odsotnosti, po pojasnilih odvetnika Stojana Zdolška mu je prihod preprečil dogodek v družini, sicer pa je razumel, da osebna udeležba niti ni nujna.

Nekdaj uspešno družbo naj bi oškodoval za več kot 34 milijonov evrov

Raščan naj bi sicer z zlorabo položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti nekdaj uspešno družbo, ki je končala v stečaju, oškodoval za več kot 34 milijonov evrov. Vendar pa so, kot je poročalo Delo, za nadaljnjih 20 milijonov evrov nepremičnin zasegle banke. Valenčič je pojasnil, da je končna škoda, ki je nastala, v obtožnici tako ocenjena na približno 11 milijonov evrov.

Raščanova družba Monera je leta 2008 prevzela takrat vodilno družbo za izdajanje revij Delo Revije. Bančna posojila so bila slabo ali pa sploh niso bila zavarovana, denar bank pa ni bil porabljen za tekoče poslovanje, čemur je bil namenjen, ampak naj bi Raščan z njim financiral druge lastne projekte, med drugim družbo Rašica in hotel v Srbiji, in izplačal preostale lastnike Dela Revije.