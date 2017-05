Na mestu predsednika GZS bo Mačkoška nasledil Boštjan Gorjup

Boštjan Gorjup bo dveletni mandat od sedanjega predsednika Marjana Mačkoška prevzel 24. maja. Tudi ta se je potegoval za vnovični mandat in med ključnimi rezultati dosedanjega mandata izpostavil to, da so na zbornici ustavili trend upadanja članstva in obenem pridobili nove člane, zlasti med srednjimi in velikimi podjetji.

Skupščina GZS je izvolila novega predsednika. (Foto: Dare Čekeliš)

Oba kandidata sta se zavzela za močno in učinkovito GZS. Gorjup je izpostavil, da si želi "hiše s trdnimi temelji", pri čemer je kot enega od pomembnejših izpostavil konstruktiven dialog. Pojasnil je, da se zbornica večkrat znajde na nasprotni strani vlade ali različnih sindikatov, zato bo po njegovem do dobrega rezultata za zbornico vodil lahko le konstruktiven pogovor.

Tudi Mačkovšek je poudaril, da "potrebujemo ne le učinkovito, temveč močno, v ključnih stališčih tudi enotno GZS". Po njegovih besedah GZS ne sme postati stanovska organizacija, ampak mora skozi gospodarske oči zastopati interese vseh deležnikov v gospodarstvu.

Gorjup je izpostavil še počasne postopke in izgubo strokovnjakov zaradi visoke obdavčitve. Med glavnimi projekti, ki bi se jih lotil kot predsednik, je poleg srednjeročnega dogovora s sindikati med drugim naštel še nadgraditev zakona o vajeništvu, sodelovanje pri sprejemu zdravstvene zakonodaje ter finančno stabilizacijo GZS.

Med pomanjkljivostmi, ki si jih bo prizadeval odpraviti, je navedel težave zbornice z notranjo organizacijo in z osredotočenostjo. Po njegovem mnenju je treba urediti odnose v hiši, kjer je bilo v preteklosti precej slabe volje, morda zaradi netransparentnosti in slabe komunikacije. Ob tem je spomnil na osamosvajanje nekaterih zbornic, čemur želi narediti konec.

Po izvolitvi na mesto predsednika GZS je Gorjup dejal, da želi delati z ljudmi, ki so optimistično naravnani. Ocenil je, da ima zbornica spisano lepo zgodbo, ki jo je treba peljati naprej. "Pozitivnost pa nas bo peljala v pravo smer," je prepričan.

Gorjup je v koncernu BSH zaposlen 17 let, večino časa zaseda vodstvene položaje tako doma kot v tujini. Je direktor tovarne BSH v Nazarjah, ki je v Sloveniji med 10 največjimi izvoznimi industrijskimi družbami ter v sektorju malih gospodinjskih aparatov največja tovrstna tovarna v Evropi. Za svoje delo je prejel nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke ter priznanje Mladi manager, so sporočili iz BSH Hišni aparati.