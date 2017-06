Na Ptuju piknik sprejem za Urško Vučak Markež in Jerneja Brenholca

Za njun uspeh, ki je plod intenzivnega nekajmesečnega truda ter posledično manj časa za zasebno življenje in bližnje, so se v Perutnini Ptuj odločili, da pripravijo piknik, na katerega lahko povabita svoje najdražje in se jim na simboličen način zahvalita za podporo in »potrpežljivost« v času njune odsotnosti.

Obenem so se jima s tem zahvalili, da sta ime Ptuja, ki ga ponosno nosijo v imenu podjetja, na simpatičen način ponesla v srca po vsej Sloveniji. V prijetnem naravnem okolju ob reki Dravi in s čudovitim razgledom na ptujsko veduto so zbranim predstavili novo piknik linijo iz Perutnine Ptuj – piknik linijo brez E-jev in aditovov. Pridružil se jim je Zavod za turizem Ptuj, ki je obiskovalce popeljal na prijeten sprehod z ogledom ptujskih znamenitosti, Grand Hotel Primus pa je ptujski plesni zvezdi presenetil z razvajanjem v njihovem Valens Augusta wellness centru.