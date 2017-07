Na šefa novomeške Krke se je vsul plaz očitkov: Podjetje je zaspalo, zato pešajo tudi rezultati

Pred več kot desetletje nedotakljivim šefom novomeške Krke Jožetom Colaričem so, kot vse kaže, težki dnevi. Na četrtkovi skupčini bo predčasno dobil dva ali celo tri nove nadzornike, odgovoriti pa bo moral tudi na precej neprijetnih vprašanj tako malih delničarjev kot največjega lastnika, države. Ti so prepričani, da je sicer še vedno dobičkonosna Krka okostenela in zato potrebuje osvežitev poslovanja.