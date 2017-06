Nadzor ATVP nad Gorenjem zaradi suma zlorabe notranjih informacij se nadaljuje

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) nadaljuje z nadzorom aktivnosti suma zlorabe notranjih informacij ob lanskem skrbnem pregledu Panasonica v Gorenju. Z ATVP so sporočili, da so na podlagi nadzornih postopkov na pristojna državna tožilstva do sedaj vložili skupaj štiri kazenske ovadbe zoper pet fizičnih oseb in eno pravno osebo zaradi sumov storitve kaznivega dejanja zlorabe notranje informacije v zadevi Gorenje.

V nadzornem postopku zoper eno fizično osebo je bilo na podlagi odredbe ATVP povrnjeno premoženje, pridobljeno z zlorabo notranje informacije. ATVP nadaljuje z izvajanjem nadzornih aktivnosti v tej zadevi in še naprej pridobiva ter analizira številne podatke, vključno s podatki, prejetimi iz 14 držav, so še dodali.



V navedenih postopkih je ATVP vložila kazenske ovadbe zoper šest oseb zaradi sumov storitve kaznivega dejanja zlorabe notranje informacije. Zoper tri osebe zaradi protipravnega razkritja notranje informacije ter zoper tri osebe zaradi nepooblaščene pridobitve notranje informacije in izkoriščanja te informacije na nakup delnic Gorenja.

Panasonic se na koncu ni odločil za prevzem Gorenja. (Foto: POP TV)

14. junija letos je ATVP prejela sklep pristojnega državnega tožilstva o zavrženju kazenske ovadbe zoper dve osebi, in sicer družbo Gorenje ter njenega predsednika uprave, ki jo je podala avgusta leta 2016. "ATVP je preučila razloge za zavrženje ovadbe in se z njimi sicer ne strinja, saj ti ne nazadnje odstopajo od prakse in pravnih naziranj drugih evropskih regulatorjev, ki nadzorujejo zlorabe trga, vendar bo odločitev tožilstva spoštovala. V prihodnje bo pri podajanju tovrstnih kazenskih ovadb upoštevala razloge tožilstva in bo na njihova pravna naziranja tudi ustrezno odgovorila," je sporočila Laila Lahmadi-Jelenič z ATVP.



V enem nadzornem postopku, ki je tudi dokončno zaključen, je ATVP osebi, ki je zlorabila notranje informacije pri trgovanju z delnicami Gorenja z odredbo naložila odvzem premoženja, ki ga je s tem nedovoljenim ravnanjem pridobila. Odredba je bila v danem roku izpolnjena, naloženi znesek pa plačan.

Dogovor med Gorenjem in Panasonicom močno odmeval ...

Dogovor med Gorenjevo upravo in japonskim koncernom Panasonic o izvedbi skrbnega pregleda je sicer lani močno odmeval v javnosti. Informacijo o njem je Gorenje namreč objavilo 25. julija, a se je kmalu po tem izkazalo, da je uprava objavo odložila. Franjo Bobinac je med drugim o skrbnem pregledu pet dni pred javno objavo obvestil premierja Mira Cerarja.

Panasonic se sicer ni odločil za prevzem Gorenja, saj so po opravljenem skrbnem pregledu ugotovili, da povečanje lastniškega deleža v Gorenju ni skladno z njihovo trenutno investicijsko strategijo.