Nadzorni svet Pošte Slovenije podelil nov mandat dosedanjemu generalnemu direktorju Borisu Novaku

Postopek imenovanja novega generalnega direktorja in člana poslovodstva Pošte Slovenije se je zaključil. Nadzorniki so na mesto generalnega direktorja imenovali dosedanjega direktorja Borisa Novaka, in sicer za mandatno dobo petih let. Ta začne teči naslednji dan po izteku sedanjega mandata. Na mesto člana poslovodstva pa so za enako obdobje imenovali Vinka Filipiča. V poslovodstvu ostaja tudi dosedanji namestnik generalnega direktorja Pošte Slovenije Andrej Rihter.

Izbira generalnega direktorja in člana poslovodstva je potekala na nivoju celotnega nadzornega sveta, ob strokovni podpori kadrovske agencije, so sporočili iz Pošte Slovenije. "Člani nadzornega sveta so v polni sestavi opravili intervjuje z vsemi kandidati, ki so jim predložili vizijo razvoja Skupine PS. Nadzorni svet je po temeljitem razmisleku soglasno sprejel odločitev, da podaljša mandate obstoječima poslovodnikoma, pri čemer je jasno opredelil pričakovanja, ki so vsebovana v zavezah kandidatov."

Nadzorni svet Pošte Slovenije je podelil nov mandat dosedanjemu generalnemu direktorju Borisu Novaku. (Foto: Mia Media)

Novak si je zadal, da do 30. maja za celotno Skupino PS oblikuje končno verzijo strategije Skupine PS z jasnim akcijskim načrtom, kjer so opredeljeni ukrepi, roki izvedbe in ekonomski učinki. Zlasti je potrebno zajeti področja konsolidacije in organizacije celotne Skupine PS, organiziranost vodilnih delavcev, tržne informatike, strategije informatizacije na celoviti programski rešitvi, strategije vodenja in upravljanja OGJS na temelju dolgoročne ekonomske vzdržnosti, oblikovanja celovitega modela odgovornosti za posamezne funkcije ter predlog ukrepov za zagotovitev nemotenega vzdržnega delovanja manipulacije in dostave v Skupini PS.

Filipič pa si bo prizadeval, da do 30. maja za celotno Skupino PS oblikuje predlog vzpostavitve delovanja področja razvoja in raziskav, vzpostavi celosten trženjski pristop, vzpostavi mehanizem spremljanja profitabilnosti poslovnih odjemalcev, prevetri smotrnosti obstoječih storitev z akcijskim načrtom, ter oblikuje predlog priprave celovitega modela odgovornosti za posamezne funkcije na področju trženja.

Skupina Pošta Slovenije je po nerevidiranih in nedokončanih podatkih v lanskem letu ustvarila 237,6 milijona evrov poslovnih prihodkov ter čisti dobiček v višini 10,1 miloijona evrov, kar je za 700.000 evrov več kot lani. Konec leta 2016 je bilo v Skupini Pošta Slovenije 6.111 zaposlenih, so še sporočili.