Nadzorniki Mercatorja bodo ugotavljali, ali Agrokor izčrpava družbo

Nadzorni svet Mercatorja se bo v Ljubljani sestal na izredni seji, na kateri naj bi razpravljal o poslovanju Mercatorja in odvisnih družb ter pregledal pogodbe na področjih nabave, trženja in svetovanja, da bi ugotovil, ali večinski lastnik, hrvaški Agrokor, družbo izčrpava.

Mercatorjeva uprava bo danes nadzornikom predstavila vsa potrebna dokazila in dokumente o gospodarnem in odgovornem poslovanju, so v ponedeljek po sestanku uprave z direktorji odvisnih družb sporočili iz Mercatorja.

Uprava bo predstavila "vse potrebne argumente, pogodbe in druge dokumente, da se ovržejo vsi dvomi na področju poslovanja in sklepanja pogodb", so navedli.

Mercator je izjavo objavil po tem, ko so prejšnji petek, kot je poročal spletni portal Siol.net, sejo nadzornikov zahtevali slovenski člani nadzornega sveta, da bi preverili nabavno politiko Mercatorja v lanskem in prvih treh mesecih letošnjega leta ter sklepanje različnih pogodb na področju trženja, svetovanja in naložbenih storitev.

Po navedbah portala naj bi preverili sume, da je Mercator, ko je Konzum zašel v težave z dobavitelji, blago za hrvaško trgovsko verigo nabavljal pri hrvaških in drugih tujih dobaviteljih. Pregledali naj bi tudi domnevno škodljive pogodbe, sklenjene v minulih mesecih, med njimi pogodbo s podjetjem Talent Studio, ki so ga letos na naslovu ene od Konzumovih trgovin v Zagrebu ustanovile Nina Ban, Lucija Jukić in Tea Kličinović, ki so vse povezane z Agrokorjem oz. družino Todorić.

Uprava bo preučila, ali Agrokor izčrpava Mercator. (Foto: Thinkstock)

Vodstvi Agrokorja in Mercatorja sta izčrpavanje zanikali. Premier Miro Cerar je v torek po sestanku s predsednikom uprave Mercatorja Tomislavom Čizmićem dejal, da o domnevnem izčrpavanju Mercatorja ni nobenih dokazov, so mu pa vodstva Mercatorja ter njegovih srbskih in črnogorskih družb zagotovila, da bodo informacije preverila.

Izredni pooblaščenec hrvaške vlade za Agrokor Ante Ramljak je dejal, da so navedbe o izčrpavanju "pretirana ugibanja", in napovedal, da bo uprava Mercatorja po današnji seji nadzornikov objavila poročilo, v katerem bo navedeno, kolikšna so "medsebojna plačila" med Mercatorjem in Agrokorjem.

Vlada pa je za zaščito Mercatorja v četrtek potrdila predlog zakona, po katerem bi lahko v sistemsko pomembnih podjetjih, ki v Sloveniji zaposlujejo vsaj 6000 ljudi in imajo več kot milijardo evrov čistih prihodkov od prodaje, njihov večinski lastnik pa bi se znašel v insolvenčnem postopku, imenovali izrednega člana uprave. Ta bi bil pristojen le za posle, ki so povezani z večinskim lastnikom, cilj pa bi bil preprečiti morebitno izčrpavanje.