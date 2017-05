Preverite, kakšna je kakovostna fasada

Ker fasada danes ne pomeni le zaključnega ometa, ampak celoten sistem, ki zagotavlja številne prednosti tako za novogradnje kot za prenove, nas pri njegovi izbiri zanima predvsem, koliko bo ta naložba stala, kateri fasadni sistem izbrati, kako obstojen je ter iz kakšnih materialov je izdelan, kako izbrati primerno barvo fasade ter ali nam bo prenova fasade zagotovila energetske prihranke pri ogrevanju oziroma ohlajevanju.

LEPA ZUNANJOST, ZDRAVO IN KAKOVOSTNO BIVANJE TER PRIHRANKI

so najpomembnejši kriteriji pri izbiri fasadnega sistema.

Podjetje Baumit, pionir na področju fasadnih sistemov, ponuja svojim kupcem široko izbiro barvnih odtenkov, pri končni odločitvi pa svetuje premislek in predvsem takšno izbiro odtenka, ki ni preveč kričeč in ki se dobro ujema z okolico stavbe.

Poleg estetske ravni pa mora kakovosten fasadni sistem zagotoviti tudi zdravo in kakovostno bivanje ter občutne prihranke pri ogrevanju ali hlajenju objekta. Po dolgoletnih izkušnjah in pridobljenem znanju so Baumitovi strokovnjaki razvil inovativne rešitve na področju fasadnih sistemov, ki jih ponujajo svojim kupcem.

Fasadni sistem Baumit Star na zgradbi (Foto: arhiv Baumit)

POZNATE PREDNOSTI DOBREGA FASADNEGA SISTEMA?

- Kakovosten in pravilno vgrajen fasadni sistem uravnava relativno vlažnost in temperaturo, ki sta ključnega pomena za naše dobro počutje in zdravje.

- Kakovosten fasadni sistem zagotavlja odlično izolacijo in tako občutno vpliva na stroške ogrevanja (in hlajenja) stavbe. Izračuni so pokazali, da hiša, izolirana s kakovostnim fasadnim sistemom, porabi 30 % manj energije. Višina prihranka je ob tem odvisna tudi od sistema ogrevanja, oken in seveda kurilnih navad.

- Barvna karta z mnogimi odtenki: po barvni karti Baumit Life lahko izbirate med 888 barvnimi odtenki - tako boste zagotovo našli barve, ki se naravno pojavljajo v okolju hiše in hkrati izpolnjujejo vaše želje in pričakovanja. Več o barvah in strukturah na https://www.baumitlife.com/.

- Fasada se čisti sama: Zaključni ometi Baumit Nanopor so izdelani na osnovi nanotehnologije in učinka fotokatalize. Patentirana tehnologija omogoča, da se fasada čisti sama in dolgo časa ostaja obstojna in lepa.

- Strokovna pomoč pri izbiri fasadnega sistema: Baumitovi strokovnjaki vam bodo glede na arhitekturo in obstoječe stanje vaše stavbe svetovali, kakšen fasadni sistem je zanjo najbolj primeren. Za nasvet jih lahko povprašate ali pošljite vprašanje na info@baumit.si.

Fasadni sistem Baumit Star – prerez

ZNAČILNOSTI FASADNIH SISTEMOV BAUMIT

Fasadni sistem Baumit open

Fasada, ki diha!

Sistem Baumit open združuje najboljše lastnosti fasadnih sistemov: optimalno paroprepustnost, visoko toplotno izolativnost in inovativen način vgradnje. Vsaka komponenta v sistemu je pomembna in vpliva na kakovost celotne fasade. Homogenost omogočajo vse komponente sistema, ki so prilagojene paroprepustnosti plošč. Poleg posebno prirejenega izolacijskega materiala je najpomembnejša komponenta lepilo s posebno delno prepustno zgradbo. Fasadni sistem Baumit open je primeren tako za novogradnje kot toplotne prenove, priporočamo ga tudi pri izolaciji pasivnih in nizkoenergijskih hiš. Baumit open zagotavlja zdravo in prijetno bivalno okolje.

Zakaj je sistem Baumit open edinstven?

Baumit open fasadna plošča ima veliko majhnih perforacij. Skozi te “luknjice” se zračna vlažnost prenaša navzven. Tako zasnovan “odprt” fasadni sistem zagotavlja optimalno bivalno udobje.

Objekti stanovanjske soseske F5 Zeleni Gaj na Brdu, Multiplan arhitekti (Foto: Miran Kambič)

Fasadni sistem Baumit Star

Zanesljiv in preverjen fasadni sistem!

Fasadni sistem Baumit Star je preizkušen sistem in varna naložba v prihodnost. Združuje izkušnje in ponuja harmonično kombinacijo najboljših komponent. Kakovostno fasadno lepilo in izravnalni sloj Baumit StarContact White zagotavlja dolgotrajno funkcionalnost in obstojnost fasade, tako pri novogradnjah kot pri prenovah. Pestra izbira najpogosteje uporabljenih fasadnih plošč (mineralna volna, plošče EPS-F/plus, lamele) dodatno odlikuje fasadni sistem in ga tako še bolj približa lastnikom hiš in njihovim željam. V sistemu priporočamo zaključni omet Baumit SilikonTop, ki odlikujeta dobra paroprepustnost in odlična vodoodbojnost.

O BAUMITU

Je mednarodno in večkrat nagrajeno podjetje z dolgoletno tradicijo, ki proizvaja gradbene materiale za vsak dom (fasade, ometi, malte , estrihi, sanacije, zunanja ureditev). Baumit je usmerjen v razvoj inovativnih proizvodov in rešitev, ki ključno prispevajo h kakovostni gradnji in bivanju. Baumit se stalno povezuje s sorodnimi strokami, v sodelovanju z njimi išče integralne bivanjske rešitve. Eden od takšnih projektov je tudi Baumit Life Challenge, mednarodni bienalni arhitekturni natečaj, v okviru katerega iščejo najbolj inovativne arhitekturne rešitve in fasade. Na tem natečaju so se v letu 2016 odlično odrezali tudi slovenski arhitekti, saj sta se dva projekta uvrstila v finale, projekt avtorjev Multiplan arhitekti (stanovanjska soseska Zeleni Gaj na Brdu) pa je zmagal v kategoriji večstanovanjskih zgradb.

Fasadni sistem Baumit Star na večstanovanjski zgradbi (Foto: arhiv Baumit)

