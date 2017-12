'Najboljši med najboljšimi' je Pro Plus s projektom 'Štartaj, Slovenija!'

AmCham Slovenija je v okviru programa Best of the Best tudi letos iskala najboljše poslovne prakse - tiste, ki v slovenski poslovni prostor vnašajo nova znanja, pristope, izdelke, procese in poslovne modele na inovativen način, ki s svojo kreativnostjo in energijo motivirajo ne le zaposlenih v podjetjih temveč celotno poslovno skupnost ter s svojo odprtostjo, sodelovanjem, zaupanjem in povezovanjem širijo znanje, izkušnje in optimizem.

Naziv najboljše prakse leta 2017 v kategoriji Inovativnost je tako pripadel podjetju Pro Plus s projektom Štartaj, Slovenija!

Zmagovalca so izbirali s pomočjo glasov na Facebooku, preko glasovanja z dobrodelnimi SMS donacijami ter s pomočjo občinstva na dogodku. (Foto: AmCham Slovenija)

Izkupiček, zbran preko SMS donacij, v celoti Hiši zavetja Palčica

Zmagovalca izmed treh superfinalistov so razglasili na AmCham poslovnem zajtrku, ki je potekal pod naslovom 'Talenti na sceni'.

AmCham Slovenija je v okviru projekta Best of the Best najboljše poslovne prakse v gospodarstvu predstavljal in nagrajeval že četrto leto zapored.

Pro Plus je s svojim projektom 'Štartaj, Slovenija!' zbral največ glasov v glasovanju preko Facebooka, največ glasov je dobil preko SMS donacij, tudi občinstvo na dogodku pa ga je uvrstilo na 1. mesto. Izkupiček, zbran preko SMS donacij, so zmagovalci v celoti namenili Hiši zavetja Palčica.

Direktor trženja pri Pro Plus Aleš Muhič, je po zmagi dejal, da je ta projekt v dveh letih postal pravo gibanje, ki spodbuja podjetništvo, "poleg tega pa imamo še televizijsko oddajo, ki dosega visoko gledanost".

Namen projekta Štartaj, Slovenija! je bil, da slovenskim podjetnikom ponudijo priložnost za edinstveni zagon svojega produkta. (Foto: AmCham Slovenija)

"Vsako leto znova smo navdušeni nad tem, kako lahko slovensko znanje in kreativnost v okviru podjetij, tudi v tuji lasti, prinaša nove inovativne poslovne prakse, ki so posledično vzor in referenca, ne le v slovenskem, ampak tudi v evropskem in svetovnem merilu," je izpostavila Ajša Vodnik, generalna direktorica AmCham Slovenija.

Nina Marinšek, vodja za članstvo in partnerstva pri AmCham Slovenija ter vodja projekta Best of the Best, pa je dodala: "Izjemno smo veseli, da imamo v slovenski poslovni skupnosti toliko raznolikih in neverjetnih projektov, ki navdihujejo ne le slovenskega, ampak tudi mednarodni prostor. S svojo inovativnostjo, povezovanjem, odprtostjo in strastjo ti projekti niso le navdih, so vzor in sprememba mentalitete, ekipe pa s trdim delom in idejami ustvarjajo boljši jutri. In verjamem, da je ravno to največja in najslajša nagrada."

Izjemna gledanost oddaje in odlični rezultati prodaje

Oddaja je dosegla izjemno gledanost, odmevala je v medijih in na družbenih omrežjih. Med kampanjo je bilo zabeleženih več kot 94.000 nakupov in kar sedem izdelkov je bilo najbolje prodajanih v svoji kategoriji. Zaradi odličnih rezultatov se je Spar odločil, da na policah ne obdrži le hit produkta, ampak tudi osem drugih izdelkov, prodajo pa razširi v več kot 50 trgovin.

V zadnjih letih se je v Sloveniji med mladimi razširila miselnost, da se pri nas ne da. Da njihovih izdelkov nihče ne razume, jim ne da priložnosti in jim na poti do uspeha nihče ni pripravljen pomagati. POP TV, Spar Slovenija in Formitas so združili moči in zasnovali projekt, ki je to miselnost postavil na glavo. Pod okrilje so vzeli 12 podjetnikov, jim pokazali, kako najti prave rešitve, in jim pomagali na poti do uspeha.

Namen projekta je bil, da slovenskim podjetnikom ponudijo priložnost za edinstveni zagon svojega produkta, vpliv sveže podjetniške energije so širili skozi relevantne debate, odpirali pereče teme, s katerimi se soočajo mladi, ki skušajo svojo idejo in produkt predstaviti trgu, in iskali konkretne rešitve. Pokazali so, da je moč televizije velika in izpolnjujoča, ko deluje v družbeno dobro.

Med kampanjo je bilo zabeleženih več kot 94.000 nakupov in kar sedem izdelkov je bilo najbolje prodajanih v svoji kategoriji. (Foto: AmCham Slovenija)

