Najsodobnejši Tuš hipermarket v Celju z odličnim kulinaričnim doživetjem

Novosti poslovalnice so tudi samopostrežne blagajne, otroški in »En pajs« kotiček ter okrepljena ekipa zaposlenih. V Tušu pa še vedno izrazit poudarek namenjamo izdelkom lokalnega, slovenskega porekla, ki jih na prodajnem mestu najdete več kot 70 odstotkov.

Sprehod po novem Tuševem hipermarketu v Celju prinaša izjemno kulinarično doživetje:

»En pajs« KOTIČEK – VSE ZA POPOLNO MALICO

V novem kotičku s pripravljeno hrano vam na hiter in enostaven način ponujamo slastne izdelke za malico. Pice so narejene po recepturah vrhunskih italijanskih mojstrov. Našli boste še sladko in slano pekovsko pecivo, smoothije, sendviče, sveže solate, tortilje, rezano sadje v lončku ter mlečne in brezalkoholne napitke.

PEKARNA – SVEŽINA VES DAN

V moderni pekarni z najnovejšo tehnologijo vas ves dan čakajo sveže pečene pekovske dobrote. Ljubitelji domačih okusov boste lahko izbirali med široko ponudbo lokalnih pekarn in slaščic. Novost v ponudbi so tudi sveži brezglutenski izdelki.

MESNICA – NOVA PONUDBA EKSKLUZIVNEGA MESA

Na oddelku mesnice boste odslej poleg klasične ponudbe mesa, perutnine, svinjine Pigi ali zorjene govedine, izbirali še med specializiranimi vrstami mesa kot so kozliček, jagenjček, žrebiček ali govedina iz ekološke reje. Več kot 50 vrst sveže pripravljenih mesnih dobrot brez konzervansov, pripravljenih po lastnih recepturah, je kot nalašč za vaš žar, nedeljsko kosilo ali hitro pripravljen obrok.

DELIKATESA IN TOPLOTEKA – ODLIČNI STALNI IN DNEVNI MENIJI

Poleg široke ponudbe delikatesnih dobrot za prave gurmane vas na oddelku toploteke vsak dan čaka več kot 40 pripravljenih jedi - stalnih in dnevnih menijev, mesnih ali brezmesnih. Odlična ideja za vse, ki vam primanjkuje časa za kuhanje.

SADJE IN ZELENJAVA – VEČ KOT 200 KAKOVOSTNIH VRST

Za vas smo pripravili več kot 200 vrst kakovostnega sadja in zelenjave, med katerimi so tudi številni slovenski in bio pridelki.

RIBARNICA

Ljubitelji morske hrane boste v popolnoma prenovljeni ribarnici našli nagrajeno ponudbo svežih in zamrznjenih rib (sladkovodne ali morske).

Novostim se pridružuje še sodobno in hitro plačevanje nakupov, saj boste odslej lahko plačevali tudi na novih, hitrih samopostrežnih blagajnah. Vabljeni v prenovljen, najsodobnejši Tuš hipermarket Planet Celje.

Naročnik oglasa je Engrotuš.