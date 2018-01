Naselje Nokturno – s pogledom na življenje

Na levem bregu Koprskega zaliva se je med zelenjem hriba Markovec ugnezdilo sodobno stanovanjsko naselje Nokturno . Sestavlja ga šest sklopov nizkih večstanovanjskih zgradb, ki v največ dveh nadstropjih skrivajo čudovita moderna stanovanja s pogledom na morje. Vsako stanovanje ima svojo teraso ali ložo ali oboje, s katerih je pogled na Koprski in Tržaški zaliv, Julijske Alpe, ob lepem vremenu pa vse do italijanskih Dolomitov. Za Nokturnom se razprostirata Istrski polotok in slovenski Kras, regiji, ki sta znani po svoji bogati zgodovini in kulturi, pa tudi po vrhunskem vinu in kulinariki.

Vsa potrebna infrastruktura je v neposredni bližini

Hitra cesta, ki povezuje Koper z Italijo, Avstrijo, Hrvaško in celinsko Slovenijo, je v neposredni bližini naselja. Ljubljana je od Nokturna oddaljena 107 km, Pulj 103 km, Trst 23 km, Benetke 187 km, Gradec pa 199 km. Na dosegu roke so tudi avtobusne postaje, letališče v Sečovljah in privezi za plovila v vseh krajih na obali. Trgovski center, pošta in zdravstvene ustanove so v bližnji Semedeli, po svežo zelenjavo in ribe pa se lahko odpravite na koprsko tržnico in spotoma spijete še kavo na mestni promenadi.

- Bližina večjih mest (Trst, Ljubljana, Benetke).

- Bližina vse potrebne infrastrukture (trgovine, banke, vrtci, šole, mestni promet, bolnica, itd.).

- Enostaven dostop do naselja, izjemna lokacija.

- Bližina morja in pogled na morje iz vseh stanovanjskih enot.

Naselje ter bližnje lokacije ponujajo mnogo možnosti za različne dejavnosti

Sonca in morja se lahko naužijete na enem od številnih kopališč v bližini. Ob nekdanji obalni cesti mimo Žusterne, ki je zdaj zaprta za promet, lahko kjerkoli zaplavate v morje, blizu sta tudi kopališči v Izoli in Kopru. Zvečer, ko bo prijetno sveže, se odpravite na sprehod med semedelske vinograde in oljke, ali pa se v Škocjanskem zatoku, krajinskem parku Strunjan oziroma Sečoveljskih solinah, naužijte miru, čistega zraka in pogleda na jate ptic, ki se tu ustavljajo na svojih popotovanjih po svetu. Z otroškim igriščem in sprehajalnimi potmi po okolici naselja je poskrbljeno tudi za najmlajše prebivalce Nokturna.

Kakovostna ter funkcionalno zasnovana gradnja

Naselje Nokturno je zasnovano po smernicah sodobnega in udobnega bivanja v skladu z naravo, ki ga obkroža. Pri gradnji so bili izbrani kakovostni materiali in premišljene rešitve, ki vsaki stanovanjski enoti zagotavljajo optimalne življenjske pogoje. Stanovanja so razporejena v šest sklopov, ki jih sestavlja več ločenih stopnišč. Posamezni vhodi združujejo praviloma po šest stanovanjskih enot s pripadajočimi shrambami in dostopom do podzemnih garaž, kjer bodo tudi v času poletne pripeke avtomobili ostali prijetno hladni.

Prostorna stanovanja s terasami in lastnim pogledom na morje

Prostorna enosobna, dvosobna, trisobna in štirisobna stanovanja s kabineti ali brez so razporejena v treh etažah. Prav vsa stanovanja v naselju imajo lasten pogled na morje, kar je posebnost naselja Nokturno.

Stanovanja so zasnovana tako, da jih lahko po potrebi svobodno pregrajujete s predelnimi stenami in ustvarite dodatne bivalne prostore. Vsako stanovanje se z visokimi zastekljenimi drsnimi vrati odpira na zunanje površine, terase ali balkone, kjer lahko v senci berete knjigo, uživate v večerji pod zvezdami, ali se namakate v osvežujočem masažnem bazenu. Vse terase so obložene z leseno talno oblogo, nekatere so opremljene tudi s cvetličnimi koriti, kjer si lahko uredite vrtičke s sredozemskimi dišavnicami. Tudi strehe stanovanjskih enot so zelene, da se stavbe v naselju res čim bolj ujemajo z naravo.

Stanovanja se lahko pohvalijo z nadstandardno opremo

Tla v stanovanjih so pokrita s hrastovim parketom. Sanitarije in kopalnice so prostorne in opremljene z moderno in estetsko kopalniško opremo uglednih blagovnih znamk. V poletni vročini vas bodo prijetno hladile vgrajene klimatske naprave, pozimi pa boste stanovanje lahko ogrevali s centralnim ogrevalnim sistemom. Do vseh stanovanj so speljani optični vodi, ki vam zagotavljajo vse sodobne telekomunikacijske storitve. Namesto, da bi se zjutraj prek zastojev prebijali do pisarne, boste sedli za mizo na terasi in se prek hitrega interneta povezali v svet.

Izjemno ugodne cene za nova ter nadstandardna stanovanja

Stanovanja v Nokturnu so odlična priložnost za nakup nepremičnine, ki vam lahko služi kot občasen ali stalni dom. Tovrstne nadstandardne moderne gradnje s parkirnimi mesti in shrambami so na Obali redkost, cene pa izjemno ugodne tudi v primerjavi s starejšimi in rabljenimi nepremičninami. Nakup stanovanja v Nokturnu je glede na trenutne ugodne razmere na trgu nepremičnin ter dostopnosti financiranja tudi dolgoročno dobra naložba. Nanj lahko gledate z vidika prihrankov, ki bi jih sicer imeli z najemanjem počitniških kapacitet, v času, ko stanovanja ne uporabljate, pa ga lahko tudi oddajate in si s tem povrnete del stroškov.

Stanovanja z garancijo na morebitne skrite napake

Kupci stanovanj so ob nakupu stanovanja v Nokturnu deležni tudi jamstva za odpravo morebitnih skritih napak v lastniških in skupnih prostorih naselja. Jamstvo upošteva vse določbe Zakona o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES).

Rezervirajte si svoj termin za ogled

Če vas zanima nakup stanovanja v naselju Nokturno, si rezervirajte termin za ogled na telefonski številki 080 81 18, na e-naslovu info@nokturno.eu ali prek obrazca na spletni strani www.nokturno.eu.

Naročnik oglasa je DUTB.