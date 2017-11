'Navedbe Mirana Cigliča ne držijo. Skupščine bi se lahko udeležili, če bi to želeli'

Družba Certa Holding je zavrnila izjave predstavnika Civilne iniciative za uspešnejši razvoj Cerkljanske Mirana Cigliča, da na dan skupščine kljub pogodbi niso smeli uporabljati prostorov. Družba pravi, da je bila edini najemnik prostorov in da bi se lahko pooblaščenci skupščine udeležili, če bi to želeli.

Kot so danes sporočili iz družbe, se je lahko skupščine, ki je bila 30. oktobra, udeležil vsak delničar ali pooblaščenec, ki je pravočasno oddal prijavo za udeležbo na skupščini. Zahtevo za sklic skupščine je podal delničar Jože Močnik, družba Certa Holding pa je njegovo zahtevo spoštovala in skupščino sklicala v zakonsko predpisanem roku.

Kot so poudarili, je vse organizacijske in tehnične pogoje za izvedbo skupščine dolžna zagotoviti družba, in ne delničar, ki je zahteval sklic, kar trdijo v civilni iniciativi.

Družba je za izvedbo skupščine najela prostore v Večnamenskem centru v Cerknem in v skladu s priporočili zagotovila ustrezno varovanje, so zapisali in dodali, da Cigličeva trditev, da je varovanje zagotovil največji posamični lastnik Certe Holding Marjan Batagelj, ne drži.

Skupščina Certe Holding je potekala 30. oktobra. (Foto: POP TV)

Prav tako ne drži trditev, so dodali, da je bil pooblaščencem s silo preprečen dostop do njihovega prostora, ki naj bi ga imeli zagotovljenega s pogodbo. "Edini najemnik prostorov za izvedbo skupščine v dvorani Večnamenskega centra v Cerknem 30. oktobra 2017 je bila družba Certa Holding. Pooblaščenci delničarjev bi se skupščine v Večnamenskem centru v Cerknem lahko udeležili, če bi to želeli, a se niso," so zapisali.

To po njihovih navedbah potrjuje tudi dejstvo, da sta v omenjene prostore vstopila tudi člana Ozaveščene Cerkljanske Marta Deisinger in Matjaž Jermol, ki pa sta prostore zapustila tik pred začetkom skupščine. Ne družba in po njenem prepričanju tudi ne Batagelj nista uporabila "nobenih sredstev zastraševanja, groženj in žalitev pri pripravi in izvedbi skupščine", so še zapisali v družbi.

Civilna iniciativa je 30. oktobra na parkirišču pred omenjenim večnamenskim centrom izvedla "svojo" skupščino, na kateri je zastopala 21 odstotkov kapitala. Ciglič je minuli petek dejal, da je bil razlog za to, da so skupščino izvedli na parkirišču, nespoštovanje dogovora o uporabi prostorov, zaradi česar pooblaščenci niso mogli vanje.

Po njegovih besedah je varnostna služba, ki da jo je najel Batagelj, prostore, v katerih je pozneje potekala skupščina, zasedla že opolnoči in nato varnostnikom, ki so jih najeli v civilni iniciativi, s silo preprečila dostop do prostora, ki so ga imeli po Cigličevih trditvah zagotovljenega s pogodbo.