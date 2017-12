'Nekdo nas je res želel uničiti.' Kako in če bodo lahko vrnili bitcoine pri NiceHashu ne morejo povedati

Hekerji so slovenski družbi ukradli približno 4700 bitcoinov. (Foto: AP)

Direktor družbe NiceHash Marko Kobal je v nagovoru prek Facebooka potrdil, da so hekerji v organiziranem napadu v sredo iz računa družbe ukradli okrog 4700 bitcoinov. Uporabnikom je prek Facebooka zagotovil, da so vse večje menjalnice že obvestili o ukradenih bitcoinih, vendar bo potreben čas, da zadevo rešijo, zato še ne more povedati, kako ali če bodo ti vrnjeni.

Kobal je na Facebook strani družbe NiceHash v videonagovoru uporabnikom dejal, da je v NiceHash vložil zadnja štiri leta življenja. Družba pa je doslej pridobila okrog 50.000 uporabnikov, ki so jim, kot je dejal, doslej izplačali že več kot milijardo dolarjev.

Potrdil je, da je bila družba, ki se ukvarja z rudarjenjem s kriptovalutami, v sredo žrtev napada hekerjev, ki so v koordiniranem in sofisticiranem napadu ukradli bitcoine iz njihovega računa, zato je uporabnike naprosil, da jim pomagajo z morebitnimi informacijami o vdoru. "Nekdo nas je res želel uničiti," je dejal in dodal, da so se pripravljeni boriti, a da rabijo pomoč uporabnikov.

"Zavedamo se vaših skrbi in nismo vas zapustili. Trenutno sodelujemo z domačimi in tujimi preiskovalci in strokovnjaki, da bi ugotovili, kaj se je zgodilo," je pojasnil Kobal. Doslej so po njegovih besedah v forenzični preiskavi ugotovili, da so hekerji v njihov sistem vdrli v sredo zgodaj zjutraj okoli 1. ure, IP računalnika, s katerega so napadli njihovo družbo, pa je bil po doslej znanih podatkih izven EU. Kobal je pojasnil, da je bil prvi poskus vpisa neuspešen, nato pa je napadalcu oziroma napadalcem uspelo vstopiti v sistem s podatki enega izmed njihovih zaposlenih. Okoli 3.24 so hekerji uspeli prenesti prva sredstva.

Direktor družbe NiceHash Marko Kobal je nagovoril njihove uporabnike. Za zdaj še ni imel dobrih novic. (Foto: Facebook/NiceHash)

Kobal je dejal, da trenutno žal ne more podati več informacij o ''zelo sofisticiranemu'' napadu, upa pa, da bo preiskava pokazala, kaj natančno se je zgodilo.

Bodo uporabniki dobili nazaj ukradene bitcoine?

Glavno vprašanje seveda je, kot se zaveda tudi Kobal, ali bodo uporabniki še videli pridobljene kriptokovance, ki so jih hranili pri družbi. "Obvestili smo že vse večje menjalnice, da bi nam pomagale izslediti oz. morda povrniti ukradeno, vendar pa bo za to potreben čas," je poudaril. Uporabnikom je zagotovil, da jih bodo v prihodnjih dneh obvestili o nadaljnjih korakih. ''Rabimo vašo pomoč, pomagajte nam izslediti hekerje. Dobrodošla je vsakršna informacija,'' je zaključil Kobal.

Po kraji se je na družbo vsul plaz kritik. Uporabniki so (bili) besni, dodatno olje na ogenj je prilila lažna stran družbe na Facebooku, prek katere so se širile dezinformacije.

Hekerji so sicer v sredo ukradli približno 4700 bitcoinov, ki naj bi bili v času kraje vredni približno 56 milijonov evrov, družba pa je o napadu že v sredo obvestila policijo, ki pri preiskavi sodeluje tudi s tujimi preiskovalnimi organi.