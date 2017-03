Nekoč mati samohranilka z malo upanja za dobro službo, danes pa osvaja evropske trge

Maja Wasa s posebnim ingverjevim napitkom osvaja evropske trge. Osvežilni in hkrati zdravilni napitek je najprej ponujala na tržnici, danes pa ima s poslovnim partnerjem iz Švice podjetje, ki vsak mesec predela štiri tone ingverja in napolni 50.000 stekleničk. Največ jih proda v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji in Švici, spogleduje pa se tudi z ameriškim trgom.