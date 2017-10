Neurejenost turističnega oddajanja stanovanj: (kdaj) se bo to spremenilo?

Vse bolj so priljubljeni najemi oz. oddaje stanovanj ali hiš prek spletne platforme Airbnb, a so lahko pri takšni rešitvi tudi pasti. Ena izmed težav je, da najemniki za seboj pustijo razdejanje, druga pa je črni trg - tudi pri nas. Lastniki oddajajo nepremičnine na črno, ker se jim enostavno ne izplača iskati in pridobiti vseh dovoljenj. Zakaj nimamo nadzora?