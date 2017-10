Neživljenjsko zaračunavanje omrežnin

Podjetniki že štiri leta pozivajo ministrstvo za okolje, naj spremeni zanje povsem neživljenjsko uredbo zaračunavanja omrežnin za vodo. Te so namreč za nekatera podjetja narasle tudi iz 100 na več kot 700 evrov. Ministrstvo pravi, da je del krivde na občinah, obrtniki pa - škarje in platno so v rokah ministrstva.