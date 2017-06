Ni neprimerne ali premajhne zelenice za bazen

Za zelenice, kot so tiste pri vrstnih hišah, sta primerna rešitev kvalitetna karbonsko-keramična bazena Briliant 66 ali Aqua, ki zahtevata minimalni poseg v okolico, omogočata pa domala vse udobje, ki ga ponujajo veliki bazeni. Masažne šobe, udobna sedišča, plavalni protitok... in se prav tako ponašata z doživljenjsko garancijo. Bazen se vgradi v zemljo brez betonske podložne plošče in zahtevnih gradbenih posegov.

Karbonsko-keramični bazen ima močno ojačano strukturo bazena, zaradi česar je njegova življenjska doba bistveno daljša.

Ob tem priporočamo, da si pravočasno poiščete pomoč strokovnjaka, ki bo ocenil kakšen bazen bi bil za lego vaše parcele in velikost prostora najbolj primeren. Hkrati vam bo priporočal najbolj optimalne rešitve glede dodatne opreme, vzdrževanja vode, čiščenja bazena in pokritja (streha, roleta ipd.).

Tudi, če je vaše dvorišče majhno, ga lahko zelo kmalu spremenite v vašo »domačo« obalo, zato kliknite tukaj in preverite različne možnosti!

Compass Pools bazeni so primerni tudi za zelo majhna dvorišča in zelenice ob vrstnih hišah.

»Zadnji vlak« za popolni izkoristek letošnje sezone

Izbira oblike bazena naj ne bo samo na osnovi všečnosti posameznega modela, pač pa upoštevajte tudi vaše želje in želje družinskih članov glede uporabe. Nekateri modeli imajo stopnice čez vso širino, spet drugi na eni ali obeh straneh. Prav slednji nudijo zadostitev najbolj široke palete pričakovanj. Plavalcem je na voljo celotna dolžina bazena, vstop je enostaven, bazen je lahko opremljen s kakršnokoli dodatno opremo, od plavalnega protitoka do masažnih šob, podvodne osvetlitve ipd. Najbolj priljubljeni tovrstni bazen Compass v Sloveniji je FUN in lahko na vašem dvorišču stoji že v dveh tednih. Privlačen, lep in uporaben bazen vrhunske kvalitete Compass Pools FUN je v podjetju EMA d.o.o. na zalogi, zato lahko v njem uživate še pred začetkom pravega poletja. Bazenska školjka FUN 74 (7,5 x 3,7 x 1,5 m) ali FUN 83 (8,3 x 3,8 x 1,5 m) vrhunske kvalitete je izdelana po unikatni karbonsko-keramični tehnologiji, ki ima doživljenjsko garancijo na propustnost vode in je na voljo v edinstvenih 3D Crystalite barvah. Bazeni FUN so sicer na voljo tudi v številnih drugih dimenzijah. Več informacij o karbonsko-keramični tehnologiji vas čaka na tej povezavi.

Bazeni FUN so izjemno funkcionalni, saj zagotavljajo plavalno površino po vseh dolžini bazena, hkrati pa omogočajo enostavni vstop in izstop iz bazena.

Še nekaj pomembnih vprašanj, ki si jih zastavite, preden izberete svoj bazen:

Kdo bo najpogostejši uporabnik bazena? Če bodo otroci, je potrebno biti bolj previden pri izbiri globine bazena, več pozornosti namenite varnostnim pomislekom in obala naj bo povsem nedrsljiva. Če bodo uporabniki večinoma odrasli, pa je dobro vedeti ali so navdušeni plavalci (dolžina bazena, počivalne police, enostranske stopnice, protitok…) ali se v bazenu raje sproščajo ob masažah in posedanju v dobri družbi (masažne šobe, dodatna osvetlitev vode…). V tem primeru vam svetujemo, da pregledate tudi ponudbo masažnih bazenov.

Kje na parceli naj bo bazen? Na vseh koncih naše dežele se lahko pohvalimo s štirimi letnimi časi, kar je sicer lepo in prijetno, vendar izdatno vpliva na sezono obratovanja bazena. Ker temperature močno nihajo je dobro, da bazen stoji na čimbolj sončnem delu parcele.

Pozornost velja nameniti tudi ostalim elementom na parceli – nikakor ni dobro, da so v bližini bazena drevesa, saj cvetovi, listje, iglice in drugo odpada in naletava v vodo.

Kje bodo dodatni elementi?

Premišljena umeščenost bazena na parcelo lahko ponudi številne estetske presežke.

Kakšna bo okolica bazena in kje bo prostor za tuš, brisače, ležalnike? Ali je dostop do toaletnih prostorov mogoče urediti tako, da ni treba skozi celo hišo? Odgovore poiščite s pomočjo strokovnjaka, saj je investicija v bazen dolgoročna naložba in naj se bogato obrestuje.

Naročnik oglasa je Ema bazeni.