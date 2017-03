Ni potrebno več ‘rudariti Bitcoinov’, sedaj lahko trgujete z njihovo ceno na finančnem trgu

Ta crypto valuta ni pod kontrolo nobene svetovne centralne banke zaradi česa ni podprta z manipulacijami na trgu.

Vsi bralci 24ur dobijo posebno možnost da prevzamejo 50 eur za trgovanje na svetovnem finančnem trgu in trgujejo s ceno Bitcoina (tako imenovani CFD-ji).

Za njegovo proizvodnjo je potreben program kateri dodeljuje bitcoine kot nagrado tistim koristnikom kateri nudijo svoje računalnike procesu verifikacije in snemanju bitcoin transakcij v okviru „blockchain“-a. Proces proizvodnje bitcoin-a, se imenuje rudarjenje, uspešni rudarji se nagrajujejo s provizijami in na novo kreiranimi bitcoini.

Kako zelo je Bitcoin postal resen kot finančni inštrument se je pokazalo ko je ena od največjih borz za crypto-valute v ZDA, uvedla novo možnost za trgovanje z Bitcoinom. Investitorjem, kateri so navadno “hedge fundi”, bogati posamezniki ali privatna podjetja, se odpira možnost za „short trgovanje“ ali način, da se zasluži tudi kadar vrednost valute pada.

Velika nihanja v vrednosti Bitcoin-a niso redke, prav zato ker niso pod kontrolo nobene centralne banke, katera bi lahko manipulirala z njegovo vrednostjo, kot se to dogaja z nacionalnimi valutami.

