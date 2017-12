NiceHash za 24 ur 'ustavil vse operacije': Napad je bil skrajno profesionalen, izgubljenih je 4.700 bitcoinov

(Foto: Thinkstock)

Potem ko so hekerji vdrli v sistem družbe NiceHash, so tam napad potrdili in sporočili, da je šlo za "visoko profesionalen napad". Vodja marketinga v podjetju Andrej P. Škraba je za Reuters dejal, da je izgubljenih okoli 4.700 bitcoinov v vrednosti okoli 55 milijonov evrov.

Kot je še dejal, družba pri preiskavi sodeluje z oblastmi, več podrobnosti pa ni izdal.

NiceHash je medtem na svojem portalu objavil sporočilo, da za 24 ur ustavljajo vse operacije. "Žal se je zgodil varnostni incident, katerega naravo še preiskujemo," so zapisali.

Dodali so še, da so zaradi dogodka zaskrbljeni, in da se bodo potrudili težavo odpraviti v prihodnjih dneh. Poleg preiskave uradnih oblasti, preiskavo dogodka izvajajo tudi v podjetju. Uporabnikom so obljubili, da bodo poskrbeli za najvišjo možno varnost.

"Brez zvestih trgovalcev in rudarjev z vsega sveta ne bi obstajali. Verjamemo, da imate veliko vprašanj, vendar vas prosimo za potrpežljivost in razumevanje, medtem ko preiskujemo razloge in iščemo primerne rešitve," so še zapisali.

Uporabnikom sicer svetujejo, da zamenjajo svoja spletna gesla.

Prve govorice o tem, da se z NiceHash dogaja nekaj nenavadnega, so se pojavile že v sredo, ko je bila stran občasno nedosegljiva zaradi vzdrževanja. Uporabniki so se pritiževali, da so med rudarjenjem izgubili povezavo, spet drugi pa, da se je stanje v njihovi denarnici premaknilo na nič.

NiceHash je sicer le zadnja v vrsti družb, ki se ukvarjajo s kriptovalutami, ki je bila v zadnjem času tarča hekerjev. Količina njihovih (poskusov) vdorov narašča skupaj z rastjo vrednosti kriptovalut. Prav tako se številini igralci v kriptovalutnem svetu ukvarjajo z "varnostnimi incidenti", ki se izkažejo kot pomanjkljivosti v varnosti.

S tem pa se je pravzaprav pokazala ranljivost tehnologije veriženja blokov, ki jo njeni zagovorniki sicer vidijo kot varnejšo alternativo klasičnim finančnim transakcijam. Kot piše Business Insider, je med vidnejšimi "varnostnimi izzivi", dogodek na Parity, digitalni denarnici, priljubljeni med startupi za zbiranje sredstev. Takrat je "uporabniku" uspelo zbrisati del kode za dostop do sredstev. Uporabnikom so se tako zamrznila sredstva, ki so sicer ostala na svojem mestu, a je bil dostop do njih onemogočen.