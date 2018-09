Nižji DDV – tudi nižje cene ali več v žepe trgovcev?

S 25 na 13 odstotkov naj bi z novim letom med drugim pri sosedih padel davek na dodano vrednost za sadje, zelenjavo, sveže meso in ribe, pa tudi žive živali in otroške plenice. To naj bi državnemu proračunu odneslo 1,4 milijarde kun ali 190 milijonov evrov, pomagalo pa naj bi predvsem tistim z nizkimi prihodki.

Sosedje so se davčnih bombončkov seveda razveselili, a so se hrvaški mediji razpisali že tudi o morebitnih težavah. Največje je vprašanje, kako se bo nižji DDV poznal v denarnicah ljudi, če pa vlada priznava, da mehanizma, kako trgovce prisiliti, da bodo dejansko znižali cene izdelkov – nima. Ljudi namreč skrbi, da bodo trgovci priložnost izkoristili za to, da ob uvedbi nižjega DDV zvišajo osnovne cene.

Kot piše Jutarnji list, se vlada zato zanaša na "moralni apel". Torej upajo, da bodo trgovci dovolj pošteni, da zakonsko spremembo v praksi uvedejo, "kot je treba". Upajo tudi, da se bo tukaj izkazalo delovanje trga, kar pomeni, da bodo trgovci, ki bodo z nižanjem cen želeli ugoditi kupcem, k podobnemu koraku prisilili tudi bolj pohlepno konkurenco. Vlada računa na to, da trgovci ne bodo želeli na kocko postaviti svojega ugleda, prav tako ne izključujejo možnosti, da bi kar sami obvestili javnost, če bodo opazili velike anomalije.

Hrvaški finančni minister Zdravko Marić poudarja, da je dosledna uveljavitev nižjega DDV tako, da se bo to poznalo v žepih ljudi, glavni cilj, ki se mu ne namerava odpovedati. Prepričan je, da bodo za to poskrbeli mehanizmi prostega trga.

V praksi sicer ukrep pomeni, da se bo na primer cena telečjega kareja s 45 kun znižala na okoli 40,5 kune (0,6 evra manj), cena velikega paketa plenic pa s 124 na dobrih 111 kun (1,6 evra manj).

Ukrepi, ki se nanašajo na DDV, sicer niso edini iz svežnja davčnih ukrepov hrvaške vlade. Ta namerava med drugim splošno stopnjo DDV leta 2020 znižati s 25 na 24 odstotkov, pavšalne davke na dohodke zasebnih ponudnikov turističnih namestitev naj bi določali na lokalni ravni, davek na promet z nepremičninami pa nameravajo ob začetku novega leta znižati s štirih na tri odstotke. Če je 24-odstotni davek doslej veljal za mesečne dohodke do 17.500 kun (2365 evrov), bo odslej do 30.000 kun (4050 evrov). Nad tem zneskom bo davek 36-odstoten. S tem ukrepom naj bi se zvišale plače visokokvalificiranih delavcev.