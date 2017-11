NLB: Vlada zavrnila izpeljavo prodajne zaveze v trenutnih okoliščinah

Vlada je zavrnila izpeljavo prodajne zaveze NLB v trenutnih okoliščinah in pod trenutnimi pogoji. Pri iskanju alternativnih rešitev za zaveze glede NLB pa je vlada podprla predlog finančne kompenzacije NLB državi namesto prodaje balkanskih bank.

Kot je na na družbenem omrežju Twitter še sporočila vlada, se bo finančna ministrica Mateja Vraničar Erma v zvezi z možnimi rešitvami in tovrstnimi nadaljnjimi koraki jutri odpravila na sestanek k evropski komisarki za konkurenco Margrethe Vestager.

Ministrica bo na sestanku predlagala alternativo prodajni zavezi, ki omogoča optimalno povrnitev vloženih sredstev slovenskih davkoplačevalcev in ohranitev NLB kot močne regionalne bančne skupine, hkrati pa ni v nasprotju s pravili EU glede državnih pomoči, so še zapisali na Twitterju.

Ministrica je v torek ocenila, da Slovenija lahko ponudi ustrezne predloge, ki zagotavljajo pošteno rešitev nastalega položaja ter so skladni z duhom in namenom dodeljene državne pomoči. Jutri bo v Bruslju tudi premier Miro Cerar, ki se bo srečal s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem. Pričakovati je, da bosta govorila tudi o NLB.

Za nadzornika SDH je Vraničar Ermanova predlagala Janeza Vipotnika.

Evropska komisija in Slovenija sta v zameno za odobreno državno pomoč banki konec leta 2013 dorekli določene kompenzacijske ukrepe, ki veljajo za banko do njene prodaje 75 odstotkov minus ene delnice. Ker je država sredi leta zaustavila postopek prodaje vsaj polovico banke, ki bi ga morala izvesti do konca leta, se s komisijo sedaj pogaja o alternativnih možnostih.

Med alternativnimi predlogi so bili do triletni odlog prodaje ali prodaja manjšega deleža banke do konca leta, a neuradno naj bi največ možnosti imelo denarno povračilo namesto prodaje podružnic banke na Balkanu, ki velja za kompenzacijski ukrep v primeru neizvedene prodaje banke. Po tem predlogu, ki naj bi ga Slovenija in komisija trenutno skušali doreči, bi NLB pričakovano kupnino od prodaje bank v višini 75 odstotkov knjigovodske vrednosti delnic, kar naj bi zneslo okoli 360 milijonov evrov, plačala državi.