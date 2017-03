Nov uspeh slovenskega nogometaša: Kenanov čevelj uvrščen med najboljših 32

Mladi koprski nogometaš in obetaven oblikovalec obutve Kenan Medić se letos prvič udeležuje svetovnega tekmovanja v oblikovanju športne obutve, na katerega se je prijavilo več kot 700 oseb. Če se je komaj 19-letni Kenan veselil uvrstitve med najboljših 64, je seveda ob novici, da mu je uspel preboj med TOP 32, navdušen in upravičeno ponosen. Zdaj ga čaka sklepni del glasovanja in če mu uspe uvrstitev med najboljših 16, si lahko obeta štipendijo za študij v ZDA ali na Danskem v višini slabih 95.000 evrov in možnost, da sklene posel s kakšnim od velikanov izdelave športne obutve.

Kenan Medić je zaljubljen v nogomet, ki ga trenira že 14 let, a se zadnja leta z enako mero strasti predaja tudi oblikovanju športne obutve. In, kot kaže, zelo uspešno. (Foto: Aljoša Kravanja)

To bi bila odlična odskočna deska za mladega in obetavnega oblikovalca obutve, ki z enako mero strasti oblikuje in nosi športno obutev. Kenan namreč že 14 let trenira nogomet. Je nogometni vratar. Igral je v mlajših selekcijah Kopra, eno leto v NK Olimpija, pa pri Triestini, trenutno pa igra v NK Interblock.

Podprimo mladega oblikovalca

Tudi sklepni del tekmovanja temeljl na dvobojih in izločanju. Kenanov nasprotnik je po izboru akademije Dwayna Edwardsa, uspešnega oblikovalca športne obutve znamke Jordan, v okviru katere poteka tekmovanje Pensole, mladi indijski oblikovalec obutve Vidit Singh. Za Kenana lahko glasujete na naslednji povezavi, kjer je navedenih vseh 16 parov. Časa, da oddate svoj glas, ni veliko, saj se druga runda zaključi 17. marca, medtem ko naj bi končnega zmagovalca tekmovanja dobili sredi aprila.

Njegov dizajn čevlja, ki je namenjen modernemu urbanemu moškemu, je navdušil svetovno javnost. (Foto: Aljoša Kravanja)

Kenan je prvi in edini Slovenec, ki sodeluje na tem tekmovanju, njegov uspeh pa bo zagotovo navdušil in spodbudil še kakšnega Slovenca ali Slovenko, da se prihodnje leto udeleži tega tekmovanja. "Če dobim štipendijo, grem lahko na akademijo v ameriški Portland ali pa na študij na Dansko," nam je v pogovoru pred slabima dvema tednoma pripovedoval Kenan. "Zame je to tekmovanje motivacija tudi za njih, da se tudi sami odločijo za takšno tekmovanje," še pravi mladi nogometaš, ki bo konec marca praznoval 20. rojstni dan.

Oblikovanje jemlje zelo resno, a se tudi nogometu ne namerava odpovedati. Skoraj vedno ima pri sebi skecirko, če se slučajne utrne kakšna ideja in jo je potrebno zabeležiti. "Po moje sem edini tip, ki punco najprej pogleda v čevlje, šele nato njeno postavo," se pošali mladi Koprčan.

Kenan skoraj nikamor ne gre brez svoje skicirke. (Foto: POP TV)

Kenan sodeluje tudi v projektu Peko kooperativa, ki se bori za ponovni zagon Peka in za ohranitev njegove 113-letne tradicije. "Meni je tu super. Tu se ves čas učim. Imam mentorico iz Benetk, ki je modna oblikovalka z večletnimi izkušnjami. Tam pokažem svoj talent in svoje skice, oni pa mi v zameno ponudijo različno znanje," je glede dela v Peko kooperativi dejal Kenan. Tudi tam so nad njegovim uspehom navdušeni.

