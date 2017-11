Nove razsežnosti zgodbe o domnevnem pranju iranskega denarja v NLB

Na muhi tožilstva so zdaj celo kriminalisti. (Foto: Damjan Žibert)

Nepričakovan obrat v zgodbi o domnevnem pranju milijarde iranskega denarja v Novi ljubljanski banki. Na muhi tožilstva so zdaj celo kriminalisti. Posebni oddelek Specializiranega tožilstva je po naših informacijah pod drobnogled vzel kriminalistično preiskavo, ki pred petimi leti ni ugotovila elementov pranja denarja. Pri čemer pa je zanimivo, da je pobudo za preiskavo dela kriminalistov dalo kar ministrstvo, ki je njihov delodajalec - ministrstvo za notranje zadeve. Zapletom torej ni videti konca.

Pritiski na policijsko preiskavo zaradi domnevnega pranja denarja preko Nove ljubljanske banke se očitno stopnjujejo. V kriminalistični policiji namreč leta 2012 niso našli podlage, da bi lahko preganjali pranje denarja, saj iz tujine niso dobili nobenih informacij, da bi bil iranski državljan vpleten v kazniva dejanja. Zato tudi pranja denarja ni bilo.

Kriminalistična policija je preko Interpola in drugih mednarodnih inštitucij preverjala, ali je bil iranski državljan vpleten kazniva dejanja, ki bi lahko imela za posledico milijonsko premoženjsko korist. A odgovora, ki bi to potrdil, ni bilo.

Bodo pa na pobudo direktorata Ministrstva za notranje zadeve vse okoliščine te preiskave zdaj preverili še tožilci, ki preganjajo uradne osebe, kar je mnoge presenetilo, saj gre za nekakšno nezaupnico znotraj inštitucije. Sicer pa tudi Nacionalni preiskovalni urad ponovno preverja, ali so bili kakšni znaki pranja denarja in, ali so morda kazniva dejanja zagrešili bančniki.

Poznavalci pravijo - če leta 2012 ni bilo pogojev za pregon pranja denarja, ga tudi po 5 letih ne bo. Politika pa ima očitno svoje načrte s to zgodbo svoje načrte.