Novi lastnik obljublja: nov terminal na brniškem letališču bo zgrajen do poletja 2020

Aerodrom Ljubljana se je danes preimenoval v Fraport Slovenija. (Foto: Miro Majcen)

Aerodrom Ljubljana se je dve leti po prevzemu s strani nemškega Fraporta preimenoval v Fraport Slovenija. Hkrati je na današnji novinarski konferenci na Brniku napovedal investicijo v širitev potniškega terminala, ki je ocenjena na 16 milijonov evrov in naj bi bila dokončana do pomladi 2020.

Družba, ki upravlja z Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana, se je v Fraport Slovenija uradno preimenovala v sredo. Skupaj z imenom pa se spreminja tudi celostna grafična podoba blagovne znamke. Preimenovanje firme in sprememba njene podobe v skladu s smernicami Skupine Fraport predstavlja zadnji pomemben korak v več kot dveletnem procesu integracije v skupino.

Kot je izpostavil Christoph Nanke iz Fraporta, je preimenovanje močan signal njihove zaveze kot dolgoročnega investitorja do podjetja, potnikov, zaposlenih in družbe. Poudaril je, da bo Fraport Slovenija enakovreden in pomemben član v njihovi skupini. "Prepričani smo, da družbo čaka svetla prihodnost," je dejal.

Z dogajanjem je zadovoljen tudi poslovodni direktor Fraport Slovenija Zmago Skobir. "Še pred privatizacijo mi je bilo bistveno, da dobimo strateškega lastnika. Dobili smo ga in ta obvlada posel. Smo del zelo močne velike skupine," je dejal Skobir, ki je prepričan, da je Fraport pravi lastnik, ki združuje vrsto letališč po vsem svetu in prevzema še nova ter postaja eden od glavnih voditeljev pri upravljanju z letališči.

Odnos lastnika do ljubljanskega letališča se kaže z napovedano investicijo z razširitev potniškega terminala. S tem bodo odpravljena ozka grla, ki nastajajo zaradi naraščajočega števila potnikov in spremenjene strukture prometa, ki se zgoščuje v vedno krajših prometnih konicah. "Obstoječa infrastruktura ni zadostna za današnje potrebe in razvoj v prihodnje," je pojasnil Skobir.

Kot je povedal, so skupaj z lastnikom kar nekaj časa porabili za to, da so prišli do končne odločitve o širitvi oziroma postavitvi novega terminala. "Tako bo naša storitev na letališču boljša, hkrati bo omogočen nadaljnji razvoj," je izpostavil Skobir in dodal, da je predvidena rešitev zasnovana modularno in omogoča fazno gradnjo glede na potrebe.

Zmogljivost se bo povečala s 500 na 1280 potnikov na uro

Brniško letališče bo dobilo nov terminal. (Foto: Aljoša Kravanja)

Z načrtovanjem in postopki za prvo fazo začenjajo danes, novi del terminala pa naj bi odprli pred poletno sezono 2020. V prvi fazi širitve bo zmogljivost povečana z obstoječih 500 na 1280 potnikov na uro v odhodu. Na let se bo mogoče prijaviti na 22 okencih, varnostni pregled pa bo potekal na petih linijah.

Obstoječim 700 kvadratnim metrov površin za sortiranje prtljage bo dodana nova 2000 kvadratnih metrov velika sortirnica, večji bo tudi prostor za prevzem prtljage. Obstoječe površine potniškega terminala, ki se sedaj razprostirajo na 13.000 kvadratnih metrih, bodo prenovljene in funkcionalno povezane z novim delom. Po širitvi bo celoten terminal velik približno 22.000 kvadratnih metrov.

Letališče je lani sprejelo 1,4 milijona potnikov, letos načrtuje osemodstotno rast, razširjen terminal pa bo zadoščal za do tri milijone potnikov. Pred privatizacijo je bila sicer načrtovana še obsežnejša investicija, saj so bile tudi napovedane rasti števila potnikov višje, potem pa je prišlo do padca prometa in težav Adrie Airways.

Sedaj letališče znova beleži precejšnjo rast prometa, kar je posledica prihoda tujih prevoznikov in prestrukturiranja Adrie. Napovedi pa kažejo, da bo v naslednjih 30 letih povprečna leta rast števila potnikov znašala 3,1 odstotka. "Sedaj načrtovana širitev terminala ne pomeni, da ne bomo v prihodnosti prišli do podobnega terminala, kot smo ga prvotno načrtovali, vendar postopoma," je sklenil Skobir.