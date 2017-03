Predsednik nadzornega sveta Hita Marino Furlan, levo, in novi predsednik uprave Hita je Janez Mlakar. (Foto: Hit Nova Gorica )

Novi predsednik uprave Hita je Janez Mlakar. Poleg Mlakarja bodo v upravi še delavski direktor Marjan Zahar, dosedanji predsednik uprave Zvonko Šuler in Tevž Korent.

Eden glavnih izzivov nove uprave družbe bo "povezan predvsem z iskanjem učinkovitih rešitev za to, da bo Hit ponovno postal generator razvoja slovenskega igralništva, turizma in zabave, s poudarkom na novih tehnologijah in kakovostnih storitvah. Pri tem pa želimo razširiti zavedanje, da napredek in razvoj nista domena le vodstva, temveč vseh zaposlenih v družbi", je povedal novoimenovani predsednik uprave družbe Hit Mlakar.

Kar deset ur je nadzorni svet družbe Hit na 57. redni seji razpravljal, kdo bo prevzel krmilo novogoriškega Hita. Mandat, ki bo trajal pet let, naj bi Mlakar nastopil predvidoma v začetku aprila 2017.

Na seji nadzornega sveta so se predstavili trije finalni kandidat za predsednika in člane uprave. Kot so zapisali v kabinetu uprave, so predstavitve temeljile na argumentaciji vizije vodenja in razvoja družbe Hit v prihodnosti. Po zaključku predstavitev ekip so si člani nadzornega sveta družbe Hit vzeli čas za odločanje, nato pa po skupaj desetih urah seje sporočili, da so soglasno za novega predsednika družbe Hit imenovali Janeza Mlakarja.

"Zadovoljni smo, da smo zaključili obsežen postopek izbire novega predsednika uprave družbe Hit. Nadzorni svet je po predstavitvah vizije dela, pogleda na razvoj družbe Hit v prihodnosti in na podlagi ocen posameznih kompetenc kot najprimernejšega kandidata za predsednika uprave družbe Hit izbral Janeza Mlakarja," je po zaključku seje povedal Marino Furlan, predsednik nadzornega sveta družbe Hit.

Za člana uprave sta bila potrjena še dosedanji predsednik uprave Zvonko Šuler in Tevž Korent, ki ga odlikuje širok spekter znanj in izkušenj na področju vodenja, prodaje in marketinga. Nova uprava družbe bo z delom pričela predvidoma v začetku aprila 2017.