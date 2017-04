Novo gorivo OMV MaxxMotion 100plus

Sebastjan Plevnjak, član žirije za evropski avto leta, o gorivu OMV MaxxMotion 100plus.

Gorivo OMV MaxxMotion 100plus je primerno tako za starejša kot za novejša vozila z bencinskim motorjem, ne glede na število prevoženih kilometrov. Novo visokokakovostno gorivo, ki izpolnjuje najvišje zahteve avtomobilske industrije, postavljene v 5. kategoriji Svetovne listine o gorivu2, zagotavlja višjo zmogljivost motorja, maksimalno zaščito in manj emisij. Podrobnejšo tehnično razlago boste našli tukaj.

Višja zmogljivost motorja 1

Gorivo OMV MaxxMotion 100plus vsebuje komponente, ki so visokoodporne na klenkanje, kar je pomembna prednost zlasti pri visokozmogljivih motorjih z višjim kompresijskim razmerjem (npr. motorji z direktnim vbrizgom in s turbinskim polnjenjem). Z gorivom OMV MaxxMotion 100plus se zaradi višjega oktanskega števila poveča zmogljivost motorja vašega vozila, pospeški so boljši, večja pa je tudi učinkovitost izgorevanja.

Maksimalna zaščita motorja 1

Redna uporaba goriva OMV MaxxMotion 100plus odstrani usedline s sesalnih ventilov in preprečuje njihovo nalaganje, s čimer jih vzdržuje skozi njihovo celotno življenjsko dobo. Najsodobnejši paket aditivov preprečuje korozijo, ki zaradi goriva nastane na motorju, sistemu za vbrizg goriva in rezervoarju za gorivo, kar podaljša življenjsko dobo motorja. Gorivo OMV MaxxMotion 100plus vsebuje tudi površinsko aktivne snovi, ki zmanjšujejo trenje. Trenje med batnimi obročki in oblogami valja je zato manjše, prav tako pa je manjša obraba. Manj trenja pomeni optimalen odziv motorja in maksimalno učinkovitost. Rezultat pozitivnih vplivov na delovanje motorja je takojšen in opazen že po prvem točenju goriva OMV MaxxMotion 100plus.

Manj emisij 1

Z uporabo goriva OMV MaxxMotion 100plus je zaradi višjega oktanskega števila izboljšan proces izgorevanja. To pomeni, da je maksimalna učinkovitost dosežena z manjšo porabo goriva in posledično manj emisijami.

Gorivo OMV MAXXMOTION 100plus izpolnjuje najvišje zahteve avtomobilske industrije 2

Svetovna listina o gorivu (Worldwide Fuel Charter) je listina, ki jo je pripravilo Združenje evropskih, ameriških in japonskih proizvajalcev avtomobilov. Goriva na podlagi njihove kakovosti razvršča v pet kategorij, pri čemer upošteva njihove sestavine in lastnosti. Namen publikacije je predstaviti najvišjo kakovost in prilagoditi specifikacije različnih vrst goriva najvišjim pričakovanjem proizvajalcev avtomobilov in motorjev.

Goriva, ki dosegajo standarde 5. kategorije Svetovne listine o gorivu, med drugim ključno pripomorejo k:

- zmanjšanju emisij, kar pomeni manjši vpliv motornih vozil na okolje;

- povečanju zadovoljstva kupcev, saj goriva najvišje kakovosti ohranjajo zmogljivost vozil dlje časa (vir: www.oica.net).

Kategorija 5 služi kot referenčna točka in opredeljuje več zahtev, ki jih mora gorivo izpolnjevati. OMV s svojim novim gorivom MaxxMotion 100plus izpolnjuje zahteve najvišje, 5. kategorije.

Več podrobnosti o novem gorivu najdete na spletni strani www.omv.si.

1 Zmogljivost in učinkovitost izgorevanja sta izboljšani zaradi višjega oktanskega števila (min. 100 RON) in učinka čiščenja sesalnih ventilov. Prednosti se lahko razlikujejo glede na vozilo, način vožnje in tehnično stanje motorja ter se nanašajo na primerljivo gorivo, ki izpolnjuje minimalne lokalne zahteve po standardu EN 228. Rezultate testiranj goriva MaxxMotion 100plus je dokazala organizacija TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE.

2 Gorivo OMV MaxxMotion 100plus izpolnjuje najvišje zahteve (kategorija 5) Svetovne listine o gorivu (WWFC).

