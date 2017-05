NUKLEARNA VOJNA, RAZPAD EVROPE ALI NEKAJ TRETJEGA: Kaj se bo zgodilo?

Ali nas čakajo novi oboroženi napadi ali na koncu koncev tudi odcepitev Francije od EU, bomo videli kmalu.

Morda se tega ne zavedamo, vendar takšne novice, ki jih poslušamo in beremo vsak dan, v veliki meri vplivajo na vrednost valute te držav, kot tudi na surovine na svetovnem tržišču.

- Takšen primer se je zgodil naslednji dan po prvem krogu volitev v Franciji, ko je evro zrasel za 2% v primerjavi z dolarjem in s tem dosegel najvišjo vrednost v zadnjih petih mesecih. Evropska valuta se je zvišala tudi v primerjavi z britanskim funtom za 1,5% in 2,0% v primerjavi z japonskim jenom.

- Napetosti med ZDA in Severno Korejo, na drugi strani vplivajo na rast naložb v varnejše surovine, kot je zlato. Zlato je sredi aprila doseglo vrednost 295 dolarjev za unčo, kar je letošnji maksimum in je posledica političnih dogodkov. Istočasno je japonski jen, kateri ima vlogo zatošišča v primerjavi z dolarjem, dosegel največjo vrednost v zadnjih petih mesecih.

Ali ste vedeli, da veliko sodržavljanov koristi spremembe vrednosti valut in surovin na svetovni borzi za razliko v ceni, da bi ustvarili potencialni dobiček? Se sprašujete, kako?

Vsaka odmevna novica v svetu, vpliva na vrednost valute te države. V primeru, da je ta država proizvajalec nafte, novice iz te države vplivajo na ceno nafte na trgu. To pravilo velja za katerokoli surovino, po kateri je znana proizvodnja te države.

Če je objavljena novica pozitivna, običajno pozitivno vpliva na vrednost te valute ali surovine in obratno. Udeleženci na svetovnem trgu valuto ali surovino kupujejo (če je novica pozitivna) in prodajajo (če je novica negativna). Ker se na svetovni borzi ne trguje fizično z valutami in surovinami, vendar z njihovovimi cenami (tako imenovani CFD-i), je mogoče izvesti nakup ali prodajo v vsakem trenutku na podlagi predvidevanj ali bo vrednost rasla ali padala.

