Obstajal naj bi interes za sveže financiranje Agrokorja

Izredni pooblaščenec hrvaške vlade za Agrokor Ante Ramljak je danes dejal, da se je stanje v regiji glede finančnih težav največje hrvaške družbe pomirilo, potem ko je obiskal BiH in Slovenijo. Svetovalec za prestrukturiranje Alastair Beveridge iz ameriške družbe AlixPartners pa je povedal, da obstaja interes za sveže financiranje Agrokorja.

Ramljak je na današnji novinarski konferenci na sedežu Agrokorja v Zagrebu dejal, da so svetovalci za prestrukturiranje iz AlixPartners opravili začetni pregled stanja v koncernu.

Izredni pooblaščenec je pojasnil, da so od začetka tedna, ko so podpisali pogodbo z AlixPartners, večinoma delali na oblikovanju ekip, da bi čim prej začeli zagotavljati likvidnost sistemsko pomembne hrvaške družbe. Imajo tudi posebno ekipo, ki bo skrbela za dodatno financiranje Agrokorja. Ramljak je dodal, da je v preteklih dveh dneh obiskal Slovenijo ter Bosno in Hercegovino, kjer se je seznanil s stanjem tamkajšnjih članic skupine. Ocenil je, da se je po teh obiskih nekoliko pomirilo tudi stanje v regiji, ki so jo razburili pretresi v Agrokorju.

"V pogovorih s politiki v teh državah smo ugotovili, da bodo lahko spremljali celoten položaj v naši družbi, a tudi sami vidijo, da se stanje umirja, ter da imamo nadzor," je izjavil Ramljak. V Mercatorju so za STA potrdili, da komunikacija z upravo družbe v Zagrebu poteka redno, tudi glede reševanja Mercatorjevih terjatev.

Ramljak je danes potrdil, da je revizija znane družbe PricewaterhouseCoopers (PWC) pokazala, da so bile v prejšnjih finančnih sporočilih Agrokorja napake. Ni pa želel govoriti o podrobnosti.

Svetovalci za prestrukturiranje so opravili začetni pregled stanja v Agrokorju. (Foto: POP TV)

Zaradi nepravilnosti je Ramljak v četrtek zahteval seje glavnih skupščin podjetij znotraj skupine, da bi potrdili PwC kot novega statutarnega revizorja Agrokorja, ki bi opravil revizijo za lansko leto, so zapisali na spletni strani koncerna.

Na novinarsko vprašanje, ali bo zaradi ugotovitve revizije težje dobiti nova posojila, je Beveridge odgovoril, da je o tem še prezgodaj govoriti. "Mnogi, ki nam želijo odobriti novo financiranje, so se že oglasili. Zaenkrat pa ne morem povedati, kdo," je izjavil v svojem prvem nastopu pred hrvaškimi novinarji.

Povedal je, da imajo pri AlixPartners veliko izkušenj s podobnimi posli, ter da je njihova prednostna naloga zagotoviti stabilnost poslovanja in "gotovinsko pozicijo".

Novinarje je zanimalo, ali bi lahko aktualne nestabilne politične razmere na Hrvaškem vplivale na prestrukturiranje Agrokorja. Ramljak je odgovoril, da politično stanje ne more ogrožati procesa izredne uprave.