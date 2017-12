Oddajate nepremičnino v turistični najem? Furs bo poostril nadzor

Finančna uprava RS (Furs) bo v začetku prihodnjega leta izvajala poostrene aktivnosti nadzora pri vseh, ki oddajajo nepremičnine v turistični najem. Pridobila je namreč podatke o teh dohodkih, tako iz Slovenije kot tujine, zato zavezance, ki jih morda še niso napovedali, poziva, naj se s samoprijavo izognejo plačilu globe.

Posameznik lahko oddaja in oglašuje oddajanje prostih nastanitvenih zmogljivosti v turistične namene le, če ima to dejavnost ustrezno registrirano. Fizična oseba, ki oglašuje ali oddaja nepremičnine v turistični najem in ni vpisana ali nima priglašenega dela, opravlja delo na črno.

Za izogibanje obveznostim v zvezi z oddajanjem nepremičnin v turistični najem je zagrožena globa, ki se giblje v višini 400 do 30.000 evrov, so pojasnili na Fursu.

Globa za izogibanje plačilu davka je visoka. (Foto: Thinkstock)

Kdo vse oddaja nepremičnine na črno, na Fursu že vedo. Pridobili so namreč podatke tako o fizičnih osebah kot tudi o fizičnih osebah z dejavnostjo in pravnih osebah, ki so dosegale dohodke z oddajanjem nepremičnin v turistični najem, in sicer tudi prek spletnih portalov, kot so Booking, Airbnb in podobni.

Zavezance zato pozivajo, naj preverijo, ali so napovedali vse tovrstne dohodke. Če jih niso, jim ponujajo možnost samoprijave, s katero se lahko izognejo postopku o prekršku in globi. To lahko vložijo do 31. januarja 2018 in v tem primeru bodo plačali le tri odstotke obresti od premalo plačanega oziroma neplačanega davka.

Fizične osebe lahko to dejavnost opravljajo kot registrirani sobodajalci, če opravljajo dejavnost le občasno, ali pa kot samostojni podjetniki. Registracijo uredijo pri Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes), ki je pred kratkim vzpostavila register nastanitvenih obratov ter uvedla elektronski sistem poročanja podatkov o gostih in prenočitvah. Pridobiti je treba tudi digitalno potrdilo in se registrirati v Fursov sistem eDavki.

V okviru poostrenih nadzorov, ki jih napovedujejo v začetku leta 2018, bo pozornost namenjena tako ustrezni registraciji ponudnikov storitev kot tudi izpolnjevanju davčnih obveznosti, so še povedali na Fursu.