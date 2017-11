Oder Cankarjevega doma se bo drugič v zgodovini spremenil v ledeno ploskev in gostil pravljični balet Hrestač na ledu

Glavni koreograf spektakla je zaslužni ruski umetnik Konstantin A. Rassadin, Sanktpeterburški državni balet pa se bo ob letošnji 150. obletnici in v sklopu evropske turneje ustavil tudi pri nas.

Sanktpeterburški državni balet na ledu, ki ga je pred 150-imi leti ustanovil izjemen koreograf Konstantin Boyarsky, je naslednik tradicije Sanktpeterburške šole klasičnega baleta. Državni balet na ledu uprizarja najbolj znane balete Petra Iljiča Čajkovskega (Trnuljčica, Labodje jezero in Hrestač) in Sergeja Prokofjeva (Pepelka ter Romeo in Julija). Uveljavil se je prav z zgodbo Hrestača, kombinacijo umetnostnega drsanja in klasičnega ruskega baleta. Dolgotrajno prilagajanje klasičnih likov, skokov in dvigov za ples na ledu so bili vredni truda, saj je že prva predstava Hrestača navdušila zahtevno rusko občinsko, vajeno vrhunskega baleta. V sklopu evropske turneje se bo eden najbolj priljubljenih baletov vseh časov v svoji ledeni različici predstavil tudi v Ljubljani ter poskrbel, da bo oder Gallusove dvorane drugič v zgodovini ponovno postal ledena ploskev.

Priznani državni balet na ledu je v času svojega delovanja razširil repertoar zasedbe ter izboljšal njene tehnične zmogljivosti, konstrukcijo odra in kostumografijo. Danes baletna zasedba, ki slovi po najkakovostnejši produkciji, razpolaga z okrog osemsto kostumi in s svojimi nastopi navdušuje gledalce po vsem svetu. Slovenijo so prvič obiskali leta 2009, ko so v hali Tivoli ob 300-letnici mesta Sankt Peterburg in v sklopu svetovne turneje odplesali znamenito Labodje jezero.

Konstantin A. Rassadin prihaja v Ljubljano

Sanktpeterburški državni balet na ledu danes vodi generalni direktor Mikhail Kaminov, večkratni zmagovalec Leningrada in Rusije v umetnostnem drsanju v dvojicah. Po zaključku svoje kariere leta 1988 je postal namestnik direktorja in leta 1994 generalni direktor. Glavni koreograf je Konstantin A. Rassadin, zaslužni ruski umetnik, ki je več kot 23 let nastopal kot baletni solist v operno-baletnem teatru Mariinski. Premierno je uprizoril več kot 24 vodilnih vlog in med drugim plesal s priznanimi plesalci, kot so Natalija Dudinskaja, Rudolf Nurejev in Mihail Barišnikov. Državnemu baletu na ledu se je pridružil leta 1980 in je danes glavni koreograf večine produkcij. V Ljubljani najraje obišče gledališče in staro mestno jedro, pravi.

Drsalci Sanktpeterburškega baleta so uprizorili več kot 7.000 predstav po vsem svetu, večina njih pa je v individualnih nastopih ali dvojicah osvojila ruska in mednarodna priznanja v umetnostnem drsanju. S pomočjo Rassadina so elemente atletskega umetnostnega drsanja uspešno združili z elementi klasičnega baleta in jih povezali v glamurozno celoto. Baletno pravljico Hrestač v dveh dejanjih si bodo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma 11. in 12. novembra lahko ogledali vsi ljubitelji baletnih virtuoznosti in umetnostnega drsanja.

