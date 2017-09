Odgovor na očitke, da so ga prisilili k podpisu: 'Todorić je izgubil stik z realnostjo'

(Foto: Kanal A)

"Te izjave, ki krožijo po medijih, kažejo predsvem, da je človek izgubil stik z realnostjo," pravi podpredsednica hrvaške vlade in hrvaška gospodarska ministrica Martina Dalić na izjave Ivice Todorića, da je "lex Agrokor" moral podpisati pod pritiskom.

"Kolikor je meni znano, pritiskov ni bilo," je še povedala za hrvaške medije in dodala, da je dokument podpisala Agrokorjeva uprava, ne pa samo Todorić. Poudarila je tudi, da "lex Agrokor" ni protiustaven.

Lastnik hrvaškega koncerna Agrokor Ivica Todorić je te dni razburil z izjavo, da bo tožil Hrvaško. Trdi, da zakon o postopkih izredne uprave v podjetjih, ki so sistemskega pomena za državo, ni v skladu s hrvaško ustavo ter da je bil njegov podpis za uveljavitev zakona "izsiljen". Navaja, da gre za nezaslišano nacionalizacijo zasebnega premoženja.

Todorić je v sporočilu, ki je objavljeno na spletni strani ivicatodoric.hr, povedal, da doslej ni želel javno govoriti o okoliščinah v Agrokorju, da ne bi škodil koncernu. Medtem pa je angažiral skupino strokovnjakov, ki je ugotovila, da gre pri zakonu o postopkih izredne uprave v sistemsko pomembnih podjetjih za državo, bolj znanem pod imenom lex Agrokor, za "največji škandal v novejši hrvaški zgodovini".

Vlado in sabor je zaradi sprejetja lex Agrokorja obtožil neposrednega "političnega intervencionizma" ter "načrtovanega prevzema nadzora nad koncernom". Po njegovem takšnega primera odvzema zasebne lastnine v sodobni Evropi še ni bilo. Kot je dodal, so zaradi zakona "izgubljene Agrokorjeve milijarde".

"Jaz in uprava Agrokorja smo podpisali uveljavitev zakona, zdaj pa posebej poudarjam, da je šlo za izsiljevanje, pritisk, grožnje, manipulacijo z zakoni in nezaslišan medijski linč," je poudaril Todorić. Vlada je po njegovem med drugim namigovala, da gre v primeru Agrokor za odtujitev velikanskih zneskov denarja, a mesece kasneje o tem ni nobenega dokaza.

Todorić je zatrdil še, da je Agrokor v začetku leta posloval boljše kot pred tem in je imel dobre obete. Stvari so se obrnile s prihodom izredne uprave 10. aprila. Todorić je tako spomnil, da je v času izredne uprave blokiran del Agrokorjevega premoženja in izgubljen nadzor nad delom poslovanja v sosednjih državah, medtem ko stabilnost Agrokorja ogrožajo številne tožbe. Obenem so prihodki padli za 20 odstotkov, koncern je obremenjen z nepotrebnim in nelegalnim posojilom, zastavljeno pa je ključno strateško premoženje.

Kot je dodal, izredna uprava zavaja javnost, kar se bo po njegovih besedah kmalu tudi pokazalo. Za laži je obtožil izrednega pooblaščenca hrvaške vlade v Agrokorju Anteja Ramljaka ter podpredsednico hrvaške vlade in ministrico za gospodarstvo Martino Dalić ter njune partnerje in pomočnike.