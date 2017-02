Odprt je poziv Snovalec: za najbolj obetavne turistične ideje 15.000 evrov

Slovenska turistična organizacija (STO) je objavila poziv za podelitev priznanja Snovalec za spodbujanje promocije in uresničitev novih idej oziroma invencij v turizmu. Tudi letos je za najbolj obetavne ideje s področja turizma na voljo 15.000 evrov.

Poziv Snovalec s prijavnico je objavljen na portalu Banka turističnih priložnosti Slovenije. Rok za prijavo je 20. marec, prijavijo pa se lahko projekti, ki bodo uresničeni do 9. novembra.

Prijave bo ocenila desetčlanska strokovna komisija in najboljše avtorje povabila na predstavitev idej v živo. Med predvidoma tri finaliste bo razdelila nagradni sklad 15.000 evrov bruto. Gre za nepovratna sredstva, ki pa jih finalist prejme šele po popolni uresničitvi invencije oziroma ene njenih ključnih razvojnih faz.

Med finaliste bo komisija razdelila 15.000 evrov. (Foto: Thinkstock)

Lani sta nagrado prejela projekta Fontana Zeleno zlato in Sladkorna čipka, ki sta se tudi uresničila, medtem ko je projekt Sredi fantastičnega ničesar ostal neuresničen.

Namen Snovalca je spodbujanje ustvarjalnosti, inventivnosti in inovativnosti na podjetniški ravni, ravni destinacij, združenj turističnih proizvodov oziroma ponudnikov ali pri oblikovanju in trženju turističnih proizvodov z območja Slovenije na domačem in tujih trgih. Snovalec podpira snovanje in izvajanje projektov razvoja in tržnega uvajanja turističnih proizvodov, usklajenih s temeljnimi in strateškimi dokumenti STO, Slovenije in Evrope, pojasnjujejo v pozivu.