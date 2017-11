Odprta prva trgovina Armani Exchange v Sloveniji

Svetovno priznana modna znamka predstavlja mladostno linijo skupine Armani s poudarkom na italijanski eleganci vsakodnevnega sloga. Armani Exchange uteleša mladostnega duha nove generacije – zanimivo obliko, stalne modne inovacije, vrhunsko praktičnost in nosljivost ter odlično razmerje med ceno in kakovostjo. Na slovenskem trgu Armani Exchange prinaša številne privlačne, priložnostne in športne izdelke s poudarkom na urbanih kosih, ki bodo zagotovo navdušili tudi najbolj zahtevne modne kritike.





Novo trgovino v središču Ljubljane je odprla Sportine Group, prvi franšizni partner skupine Armani za Evropo. V Sportini Group smo zadovoljni in počaščeni, da nas je Armani grupacija izbrala in nam zaupala širitev prodajne mreže Armani Exchange. Verjamemo, da boste z znamko enako zadovoljni tudi kupci.

Naročnik oglasa je Sportina Group