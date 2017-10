Osumljeni za finančne malverzacije v koncernu Agrokor pred preiskovalnega sodnika

Preiskovalni sodniki hrvaškega državnega tožilstva so danes zaslišali prve tri osumljence za finančne malverzacije v koncernu Agrokor.

Med prvimi so zaslišali bivšega člana uprave koncerna in član nadzornega odbora Mercatorja Damirja Kuštraka, ki je tudi edini iz bivše uprave koncerna, ki se je obdržal kot svetovalec izrednemu pooblaščencu hrvaške vlade za Agrokor Anteju Ramljaku. V prvi skupini sta bila tudi bivša članica uprave Agrokorja Piruška Canjuga ter predsednik uprave podjetja Jamnica Mislav Galić.

Danes naj bi zaslišali tudi ostale osumljence iz bivšega vodstva koncerna, kot so Ivica Crnjac, Ljerka Puljić, Hrvoje Balent, Alojzije Pandžić, Marijan Alagušić, Tomislav Lučić in Ivica Sertić ter Olivia Discordio in Sanjo Hrstić iz revizorskega podjetja Baker Tilly, ki je pripravljalo domnevno sporna revizorska poročila za Agrokor.

Policisti so v ponedeljek pridržali 12 nekdanjih vodilnih ljudi koncerna in revizorske hiše Baker Tilly, medtem ko so se mu trije osumljenci iz družine Todorić izognili, saj jih ni na Hrvaškem. (Foto: dnevnik.hr)

Med osumljenci so tudi lastnik koncerna Ivica Todorić in njegova sinova Ante in Ivan, ki naj bi bili v Londonu. Preko svojih odvetnikov in Todorićevega bloga so napovedali, da bodo hrvaškem pravosodju na voljo. V nasprotnem bo Hrvaška razpisala tiralico za trojico Todorićevih, ki jih tožilstvo sumi, da so v finančnih poročilih koncern predstavljali boljše stanje, kot je bilo resnično.

Hišne preiskave danes naprej tudi v Kulmerovih dvorih

Preiskovalci danes nadaljujejo tudi hišne preiskave velikanske nepremičnine družine Todorić, bolj znane kot Kulmerjevi dvori v Zagrebu. Ivica Todorić je po začetku akcije kriminalistov ocenil, da gre za politični proces.

Kriminalistično preiskavo so sprožili proti 15 hrvaškim državljanom, ki jih sumijo kaznivih dejanj zlorabe zaupanja pri opravljanju gospodarske dejavnosti, ponarejanja poslovnih dokumentov in kršitev vodenja trgovskih in poslovnih knjig, je v ponedeljek na svoji spletni strani objavilo hrvaško notranje ministrstvo.