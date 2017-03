Pahor: Moja vlada ni niti začela niti končala s Tešem 6

Preiskovalna komisija je zaslišala nekdanjega premierja Boruta Pahorja. (Foto: Kanal A)

Preiskovalna komisija DZ za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v Teš 6 je danes zaslišala nekdanjega predsednika vlade Boruta Pahorja, zdaj predsednika države. Pahor je pred komisijo poudaril, da njegova vlada projekta ni niti začela niti končala, prav tako ni sprejela odločitve o državnem poroštvu.

Kot je dodal Pahor, je vlada marca 2010 po preučitvi vseh informacij sprejela odločitev, da se strinja z investicijo. Do takrat so namreč po njegovih mnenju sprejeli vse potrebne odločitve, ki so pripomogle k večji transparentnosti, čim nižji ceni investicije ...

'Ni bilo podlage za ustavitev investicije'

Nobeno poročilo in študije, ki so bile zahtevane, po Pahorjevih besedah niso bile zadostna podlaga za ustavitev investicije, čeprav je bilo vidno, da z njo ni vse prav. Ob vsem pa niso upoštevali samo stroške, ampak so imeli v obziru, da bi s prekinitvijo nastali novi stroški, pa tudi problemi dolgoročne oskrbe z električno energijo.

Tudi kasneje je vlada spremljala projekt, med drugim je junija HSE naložila, da preveri, ali je bil projekt voden s skrbnostjo dobrega gospodarja in po potrebi ukrepa. Vlada je tako potem, ko je sprejela vrsto ukrepov, v pismu Evropski banki za obnovo in razvoj (EBRD) in Evropski investicijski banki (EIB), ki sta Tešu posodila sredstva, izrazila podporo projektu.

Vlada je sicer projektu pozornost začela posvečati šele proti koncu 2009, saj je pred tem Pahor sile usmeril v reševanje problemov s Hrvaško in soočenje z globoko, surovo, finančno gospodarsko krizo.

Pahor je pojasnil, da nobeno poročilo in študije niso bile zadostna podlaga za ustavitev investicije. (Foto: Damjan Žibert)

Pozornost Tešu 6 je začel posvečati ob pripravah na podnebno konferenco v Koebenhavnu, in sicer v luči vprašanja smiselnosti nadaljnjega koriščenja fosilnih energentov. Tako so najprej pozornost pri projektu usmerili v okoljski vidik in energetsko varnost, vprašanje finančne smotrnosti se je pojavilo kasneje, v začetku 2010.

Spomnil je, da je sklical tudi strateški svet za energetiko, občutek je imel, da je prevladovalo mnenje, da je poraba fosilnih energentov kljub vsemu smiselna. Po posvetovanju s strokovnjaki ni bilo dvoma, da gre svet v brezogljično družbo, a se ta obrat ne zgodi čez noč, Teš pa kljub vsemu zagotavlja tretjino za državo potrebne energije. "Zdelo se je, da je temu naklonjena večina strokovne javnosti," je dejal.

"Če sem sprejel neko stališče, mnenje, sem ga v prepričanju, da je bilo tako prav," je poudaril Pahor, ki je, kot je dejal, skušal svoje delo opraviti vestno, skrbno z vso dolžno odgovornostjo.

Zaupal Lahovniku

Zanj je bila relevantna ocena takratnega gospodarskega ministra Mateja Lahovnika, ki je opozoril, da bi stroški, povezani tudi z ukinitvijo ali zadržanje, lahko znašali med 450 milijoni do čez milijardo evrov. "Zaupal sem Lahovniku, ki je bil glavni minister za to vprašanje, da je investicija dobra, upravičena, hkrati pa tudi skrbno vzel njegove napotke glede dolžnih ukrepanj, da bi bila investicija stroškovna optimalna," je dodal.

Lahovnik je bil zagovornik naložbe, o njegovi avtoriteti in tudi človeški integriteti Pahor nikoli ni dvomil. V strokovnem smislu ga je prepričal, da je naložba smiselna, da pa je treba nadzorovati ceno in poskrbeti, da se z naložbo nihče ne okorišča.

Tudi ministrica Radićeva ni predlagala ustavitve projekta

Darja Radić, ki je na položaju nadomestila Lahovnika, potem ko je ta odstopil, je imela bolj rezervirano stališče do Teša 6. "A nikoli do te točke, da bi mi rekla, da se prekine ali ustavi projekt," je dejal in dodal, da takšnega predloga na vladi, kolikor se spomni, ni bilo.

"Ali bi ob vsem, kar vem danes, ukrepal drugače? Glede odločitve za investicijo verjetno ne," je poudaril Pahor, zdaj predsednik države, in spomnil, da s Tešem ohranjamo energetsko suverenost in varnost, bi pa, če bi imel še enkrat to možnost, veliko več pozornosti usmeril v nadzor te naložbe.

Spomnil je, da je bila pogodba z Alstomom (šlo je za pogodbo z odložnimi pogoji, ki je v veljavo stopila s podpisom starševske garancije), ko je njegova vlada nastopila mandat, že podpisana. "Zdelo se je, da ni nobenih težav, ne strokovna ne politična javnost ni zelo dvigala obrvi," je dejal in dodal, da so se vprašanja o smotrnosti naložbe začela pojavljati kasneje.

Kot je še zagotovil Pahor, bi naložbo ustavil, če bi v enem trenutku pri sebi človeško in politično to ocenil, ne glede na to, ali bi bilo to komu všeč ali ne, pa naj gre za poslance ali člane vlade.

Teš 6 se je s prva ocenjenih 650 milijonov evrov podražil na 1,428 milijarde evrov, država pa jamči za 440-milijonsko posojilo EIB. Poroštvo ni bilo sprejeto v času Pahorjeve vlade, takrat je namreč poskus v DZ spodletel, dano je bilo 2012 v času vlade Janeza Janš, ki je sicer Tešu v zameno za poroštvo postavila vrsto pogojev.