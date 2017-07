Pariz želi v luči brexita privabiti ameriške banke

Francoski gospodarski minister Bruno Le Maire je ta teden predstavil predlog, s katerim želi Pariz postaviti na zemljevid najpomembnejših finančnih središč poleg Dublina in Frankfurta, saj meni, da bodo po brexitu mnoge banke svoje enote želele preseliti v EU.

Večina mednarodnih pogodb je sicer spisanih v angleškem jeziku in je vezanih na britanske zakone. "Ustanovili bomo posebno sodišče, ki bo reševalo spore glede pogodb, spisanih v angleščini," je napovedal minister. Le Maire se je ta teden v New Yorku srečal s predstavniki nekaterih večjih ameriških bank in z njimi govoril o tem.