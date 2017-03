Pavel Vrabec je oglaševalska osebnost leta

Kot so zapisali v odboru, ki ga vodi Tomaž Drozg, Pavel Vrabec že več kot 30 let deluje na področju medijev, njegov podpis pa nosijo največje medijske blagovne znamke v Sloveniji, prva storitev videa na zahtevo, najbolj obiskana spletna platforma in številni inovativni trženjski modeli.

Razvoju slovenske oglaševalske stroke daje svoj prispevek skozi aktivno podporo pri praktično vseh ključnih oglaševalskih dogodkih. Bil je predsednik žirije Effie, sodeloval je v žiriji Slovenskega oglaševalskega festivala, bil je tudi predsednik Upravnega odbora Slovenske oglaševalske zbornice. Pred dvema letoma pa je v okviru festivala Sempl prejel tudi naziv Medijski manager leta.

Po mnenju upravnega odbora SOZ je Pavel Vrabec oglaševalska osebnost leta. (Foto: Miro Majcen)

Pro Plus je že vsa leta med večjimi podporniki vseh festivalov pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice. Pavel Vrabec, najožje člane svojega vodstva spodbuja k aktivnemu soustvarjanju in proaktivnosti v okviru Oglaševalskega razsodišča, združenja za medije in znotraj drugih sorodnih združenj.

Vodenje medijske hiše Pro Plus je kot generalni direktor prevzel pred osmimi leti. To je bil čas korenitih sprememb poslovnega okolja, slovenskega medijskega trga in televizijskega sveta. In Pro Plus spremembam ni le sledil; nasprotno, soustvarjal jih je.

Vrabcu bodo nagrado podelili na zaključni prireditvi 26. Slovenskega oglaševalskega festivala.