Pet enostavnih rešitev za brezskrben oddih

Ali sploh pomislite na osebne finance, ko se odpravljate na dopust? Brez skrbi. Dovolite, da za to poskrbijo pri Abanki s Predpočitniškimi storitvami.

Imejte banko na dosegu roke!

Prepričani smo, da boste na dopust vzeli svoj pametni telefon. Zakaj ne bi financ urejali kar z njim? Aktivirajte si mobilno banko Abamobi! Z njo lahko slikate in plačate še zadnje položnice pred odhodom, na dopustu pa nadzirate stanje na računu v realnem času. Kar je še bolje, vklopite si funkcijo Abasms, s katero za vsako transakcijo prejmete SMS sporočilo in se prepričate, da plačila opravljate samo vi.

Poslovite se od gotovine.

Večina finančnih strokovnjakov odsvetuje uporabo gotovine na dopustu. Abanka ima rešitev tudi za to: obročno kartico kreditna Visa Electron ali Zlato kartico Visa. Prva omogoča hitra plačila na več obrokov, ki jih določite kar sami s SMS-om. Druga pa poleg plačevanja ponuja nezgodno zavarovanje, turistično zavarovanje z asistenco, zavarovanje prtljage, osebnih stvari, nepričakovane prekinitve potovanja ... vse to na eni sami kartici!

Vedno se predhodno zavarujte.

Zaupajte Abanki in ji prepustite, da vam za brezskrben dopust uredijo vsa zavarovanja. Na enem mestu boste imeli urejeno zavarovanje za zlorabo plačilnih kartic, kritje škode zaradi izgubljenih ali ukradenih kartic in strošek za izdelavo nove. S turističnim zavarovanjem pa boste finančno varni zaradi bolezni ali poškodbe in preskrbljeni za zdravniško oskrbo v tujini, in povrnitev stroškov za pravno svetovanje ter stroškov za izgubljeno prtljago, izdelavo novih dokumentov in zlorabo plačilnih kartic.

Ali ste se tudi vi ravnokar zamislili, da imate veliko stvari še neurejenih za dopust? Pojdite v najbližjo poslovalnico Abanke, obiščite spletno stran, ali pokličite na Abafon (080 1360), da bo vaš dopust resnično brezskrben!

Naročnik oglasa je Abanka d.d.