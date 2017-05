Plan B za drugi tir razširitev predvidene servisne cevi v novozgrajenih predorih

Cerarjeva vlada je kljub pomislekom inženirske stroke in zbiranju podpisov za referendum za vsako ceno odločena zgraditi drugi tir. Po planu B bi v novo zgrajenih predorih razširili predvideno servisno cev in tako namesto enotirne proge že zdaj v predorih zgradili nastavke za dvotirno progo med Koprom in Divačo.