Plenković in Agrokorjevi dobavitelji pričakujejo pravičen dogovor vseh akterjev

Hrvaški premier Plenković se je sestal z največjimi dobavitelji živilskega koncerna Agrokor. (Foto: AP)

Hrvaški premier Andrej Plenković je na novinarski konferenci po današnjem srečanju z največjimi dobavitelji živilskega koncerna Agrokor na sedežu hrvaške vlade povedal, da so od dobaviteljev želeli slišati, kakšni so njihovi pogledi na stanje v Agrokorju ter se seznaniti s potekom pogovorov dobaviteljev z bankami upnicami in koncernom.

"Vlada glede na stanje v našem največjem gospodarskem sistemu predvsem intenzivno dela na umiritvi strasti v javnosti. Vlada želi podpreti vsako prizadevanje, ki bo pripeljalo do dogovora vseh akterjev," je dejal Plenković in napovedal, da bodo nadaljevali pogovore z dobavitelji, upniki in koncernom.

Kot je pojasnil, pričakuje pravičen dogovor vseh deležnikov zgodbe na Hrvaškem in v drugih državah, v katerih posluje Agrokor, tako da bo mogoče izvesti kakovostno prestrukturiranje in bo na voljo dotok svežega denarja za redno plačevanje vsaj dela obveznosti do dobaviteljev.

Plenković pričakuje, da bo sabor sprejel zakon o sistemsko pomembnih podjetjih, ki ga je pripravila vlada

Predsednik hrvaške vlade je spomnil še, da so pripravili predlog zakona o izredni upravi v sistemsko pomembnih podjetjih. Po njegovih pričakovanjih bo sabor predlog v petek tudi sprejel.

Zakon bo po njegovih besedah mogoče uveljaviti v primeru neuspešnega dogovora vpletenih v zadevo Agrokor. V tej luči so zakonske rešitve pomembne tudi zaradi stabilnosti hrvaškega gospodarstva in finančnega sistema, je dodal. Poudaril je še, da je čas ključen in da je vlada pripravljena prevzeti tudi odgovornost za prestrukturiranje Agrokorja.

Na novinarsko vprašanje, ali so pripravljeni deblokirati Agrokorjeve račune, ki jih je država blokirala zaradi približno deset milijonov evrov obveznosti z naslova davka na dodano vrednost (DDV), je Plenković odgovoril, da davčna uprava ščiti interese državnega proračuna in da bo delovala v skladu z zakoni.

Agrokor ima več kot dve milijardi evrov obveznosti do dobaviteljev. (Foto: iStock)

Dobavitelji: Ne moremo čakati dolgo časa

Dobavitelji so potrdili, da načeloma soglašajo z bankami upnicami, ko gre za sporazum, ki so ga v nedeljo podpisali z Agrokorjem o mirovanju dolga, a so tudi opozorili, da ne morejo čakati dolgo časa.

"Stand-still poteka predolgo, to ni sprejemljivo. Današnje srečanje smo zahtevali, da bi opozorili na nujnost situacije in izpostavili potrebo po skupnem iskanju rešitve med bankami, dobavitelji in državo," je povedal član uprave Francka Josip Budimir, ki je skupaj s Plenkovićem in drugimi udeleženci sestanka stopil pred novinarje.

Budimir je ocenil, da je stand-still sporazum dobra rešitev, vladni zakon pa dobrodošla pomoč, da bodo dogovori hitreje uresničeni. Kot je povedal, pa je treba nujno doseči tudi deblokiranje računa koncerna.

Plenković in Budimir pa nista želela komentirati odločitev bank upnic, da bo novi prvi mož Agrokorja izvršni direktor za prestrukturiranja v Evropi pri svetovalni hiši Alvarez & Marsal, Antonio Alvarez III, češ da gre za odločitev upnikov.

Hrvaški premier je potrdil še, da se bo danes ob robu gospodarskega sejma v Mostarju v Bosni in Hercegovini srečal s srbskim kolegom in novoizvoljenim predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Pogovarjala se bosta tudi o Agrokorju, saj koncern posluje tudi v Srbiji.